Hande Baladın setten pozunu paylaştı! Milli voleybolcu binlerce beğeni aldı!
Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Hande Baladın, başarılı spor kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü voleybolcu son olarak reklam çekiminin setinde çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
Başarılı voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken yetenekli sporcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Baladın’ın pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Bir süredir sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından tehdit edilen Baladın'a geçtiğimiz gün sevindiren haber gelmişti. Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. tutuklandı.
Son olarak bir reklam filminin çekimi için sete giden Hande Baladın, sosyal medya hesabında karavanın önünde çekildiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sporcuya dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.
Hande Baladın'ın son yayınladığı gönderilerine 856 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından 32 binin üzerinde beğeni ve 260'ın üzerinde yorum geldi.
İşte Hande Baladın'ın son pozları...