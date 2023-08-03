Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Hande Baladın setten pozunu paylaştı! Milli voleybolcu binlerce beğeni aldı!

        Hande Baladın setten pozunu paylaştı! Milli voleybolcu binlerce beğeni aldı!

        Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Hande Baladın, başarılı spor kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü voleybolcu son olarak reklam çekiminin setinde çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başarılı voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken yetenekli sporcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Baladın’ın pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

        2

        Bir süredir sosyal medyadaki bir kullanıcı tarafından tehdit edilen Baladın'a geçtiğimiz gün sevindiren haber gelmişti. Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. tutuklandı.

        3

        Son olarak bir reklam filminin çekimi için sete giden Hande Baladın, sosyal medya hesabında karavanın önünde çekildiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sporcuya dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

        4

        Hande Baladın'ın son yayınladığı gönderilerine 856 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından 32 binin üzerinde beğeni ve 260'ın üzerinde yorum geldi.

        5

        İşte Hande Baladın'ın son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Beşiktaş maçına rötar!
        Beşiktaş maçına rötar!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı