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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, son projesinin ani final yapmasıyla alakalı, "Hayırlısı olsun. Bu işler böyle. Biz severek çalıştık, böyle kısmet oldu. Yeni projelere bakacağız" diyen Hande Doğandemir, reyting sistemiyle alakalı da, "Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Seyirciyle bazen buluşuyor, bazen buluşmuyor. Bu sefer de böyle oldu" şeklinde konuştu. Aynı zamanda şu an bir projesinin olmadığını belirten güzel oyuncu, tatil modunda olduğunu belirtti.