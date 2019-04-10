Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir

Giriş: 10.04.2019 - 07:29 | Güncelleme:  

Son olarak yakışıklı oyuncu Engin Öztürk’le başrollerini paylaştığı dizi projesinin bitişiyle hüsrana uğrayan oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Mağazaları gezen oyuncu, ayaküstü gazetecilerle konuştu

  • 1Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    1|38

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, son projesinin ani final yapmasıyla alakalı, "Hayırlısı olsun. Bu işler böyle. Biz severek çalıştık, böyle kısmet oldu. Yeni projelere bakacağız" diyen Hande Doğandemir, reyting sistemiyle alakalı da, "Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Seyirciyle bazen buluşuyor, bazen buluşmuyor. Bu sefer de böyle oldu" şeklinde konuştu. Aynı zamanda şu an bir projesinin olmadığını belirten güzel oyuncu, tatil modunda olduğunu belirtti.

  • 2Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    2|38

    "O SEVGİ MUTLAKA GERÇEKTİR"

    Öte yandan, Türk oyuncularının Arap ülkelerinde yoğun ilgi gördüğü ve son olarak Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin de oradaki hayranlarıyla buluştuğu hatırlatılan oyuncu, "Çok sevdiklerine ve beğendiklerine eminim. O sevgi mutlaka gerçektir. Ne güzel onlara da ulaşabiliyorsak… Yaptığınız işin karşılığının alınması ne güzel" diyerek röportajı noktaladı.

  • 3Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    3|38
  • 4Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    4|38
  • 5Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    5|38
  • 6Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    6|38
  • 7Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    7|38
  • 8Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    8|38
  • 9Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    9|38
  • 10Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    10|38
  • 11Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    11|38
  • 12Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    12|38
  • 13Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    13|38
  • 14Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    14|38
  • 15Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    15|38
  • 16Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    16|38
  • 17Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    17|38
  • 18Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    18|38
  • 19Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    19|38
  • 20Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    20|38
  • 21Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    21|38
  • 22Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    22|38
  • 23Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    23|38
  • 24Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    24|38
  • 25Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    25|38
  • 26Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    26|38
  • 27Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    27|38
  • 28Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    28|38
  • 29Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    29|38
  • 30Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    30|38
  • 31Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    31|38
  • 32Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    32|38
  • 33Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    33|38
  • 34Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    34|38
  • 35Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    35|38
  • 36Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    36|38
  • 37Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    37|38
  • 38Hande Doğandemir: O sevgi mutlaka gerçektir - Magazin haberleri
    38|38

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0