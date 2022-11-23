Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün setinde bu kez sürpriz kutlama vardı. Beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncularından Hande Doğandemir yeni yaşına sette girdi.