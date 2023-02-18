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Hande Erçel o anları anlattı

Hande Erçel, 'Türkiye Tek Yürek' programında bağış telefonları alırken yoğunluktan bazı notlarını okuyamadığını, bu notların ve bağışçıların kendisinde gizli kalmamasını istediğini dile getirdi

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  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında depremzede vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlandı.
  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    Ortak yayında Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hülya Avşar'a kadar pek çok ünlü isim yardım topladı. Bu isimler arasında Hande Erçel de vardı.
  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    O ANLARI ANLATTI

    Erçel, yayında bağış telefonları alırken yoğunluktan bazı notlarını okuyamadığını, bu notların ve bağışçıların kendisinde gizli kalmamasını istediğini söyledi.
  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    "LÖSEMİ HASTASI YÜSRA TEDAVİ BÜTÇESİNDEN BAĞIŞLADI"

    Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi:

    Yayındaki yoğunluk sebebiyle paylaşmaya fırsatım olmadı ama sadece bende kalmasın istedim... Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış bir çok çocuk aradı beni. Kumbarasını kırıp, bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı ve tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı...
  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    "ŞEHİDİMİZİN OĞLU, ONA BAĞLANAN AYLIĞINI BAĞIŞLADI"

    Ve 17 şubat 2016 şehitlerimizden Uğur Fetih Özdemir 'in 11 yaşındaki biricik oğlu, ona bağlanan aylığını bağışladı. Sizi yetiştiren anne, babanın ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Burada kalsın, bilin istedim...

    Fotoğraflar: Instagram
  • Hande Erçel, "Bende kalmasın" diyerek, o anları anlattı - Magazin haberleri

    Hande Erçel

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