Hande Erçel o anları anlattı

"LÖSEMİ HASTASI YÜSRA TEDAVİ BÜTÇESİNDEN BAĞIŞLADI"



Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi:



Yayındaki yoğunluk sebebiyle paylaşmaya fırsatım olmadı ama sadece bende kalmasın istedim... Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış bir çok çocuk aradı beni. Kumbarasını kırıp, bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı ve tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı...