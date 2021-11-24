"BU TARZ İŞLERE EĞİLİMİM VAR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Benim için çok anlamlı bir gece." ifadelerini kullandı.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde devam ettirdiğini söyleyen Hande Erçel, "Ben de çizim yapıyorum. Bu tarz işlere çok eğilimim var. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı." diye konuştu.