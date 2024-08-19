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        Haberler Magazin Hande Erçel'den yeni tatil pozları - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den yeni tatil pozları

        Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil yapan Hande Erçel'den yeni fotoğraflar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:15
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        'Rüzgara Bırak' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Mikonos'ta tatil yapmıştı.

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        Ardından Türkiye'ye geri dönen ünlü oyuncu, birkaç gün sonra soluğu Atina'da aldı.

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        Sevgilisi Hakan Sabancı ile denizin ve güneşin tadını çıkaran Hande Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, birbirinden iddialı pozlarına "Görev dışı" notunu düştü. 30 yaşındaki Hande Erçel'in paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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        Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu; "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.

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        Hande Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise; "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı,
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