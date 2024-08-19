Hande Erçel'den yeni tatil pozları
Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil yapan Hande Erçel'den yeni fotoğraflar geldi
'Rüzgara Bırak' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Mikonos'ta tatil yapmıştı.
Ardından Türkiye'ye geri dönen ünlü oyuncu, birkaç gün sonra soluğu Atina'da aldı.
Sevgilisi Hakan Sabancı ile denizin ve güneşin tadını çıkaran Hande Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, birbirinden iddialı pozlarına "Görev dışı" notunu düştü. 30 yaşındaki Hande Erçel'in paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu; "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.
Hande Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise; "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.