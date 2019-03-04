Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu

Giriş: 04.03.2019 - 09:27 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve ablasının nişanlısı Caner Yıldırım ile pazar pozu verdi

  • 1Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    1|31

    Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Zor zaman geçiren Erçel kardeşler, uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıyordu.

  • 2Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    2|31

    PAZAR POZU

    Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve ablasının nişanlısı Caner Yıldırım ile pazar pozu verdi. Erçel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 3Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    3|31

    "ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

    Geçtiğimiz günlerde Marie Claire dergisinin mart sayısına röportaj veren Hande Erçel, vefat eden annesiyle ilgili, "Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum.. Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum..Allah'ım çok zor... Allah sabır versin" şeklinde konuşmuştu.

  • 4Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    4|31
  • 5Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    5|31
  • 6Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    6|31
  • 7Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    7|31
  • 8Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    8|31
  • 9Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    9|31
  • 10Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    10|31
  • 11Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    11|31
  • 12Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    12|31
  • 13Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    13|31
  • 14Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    14|31
  • 15Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    15|31
  • 16Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    16|31
  • 17Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    17|31
  • 18Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    18|31
  • 19Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    19|31
  • 20Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    20|31
  • 21Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    21|31
  • 22Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    22|31
  • 23Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    23|31
  • 24Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    24|31
  • 25Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    25|31
  • 26Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    26|31
  • 27Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    27|31
  • 28Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    28|31
  • 29Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    29|31
  • 30Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    30|31
  • 31Hande Erçel ile Gamze Erçel'den aile pozu - Magazin haberleri
    31|31

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0