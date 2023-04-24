"Bu nasıl ayak?" dediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bu nasıl ayak?" dediler

Sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'ya giden Hande Erçel, tatilde çekilen fotoğrafındaki bir detayla sosyal medyada alay konusu oldu. Erçel, karın kaslarını belirginleştirmek için photoshop yaparken ayaklarının görüntüsünü de keskinleştirince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, şimdilerde sevgilisiyle birlikte İtalya'da tatil yapıyor. 
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    Tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayımlayan Hande Erçel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    Siyah pantolon, aynı renkteki ceketini kısa bir bluzla kombinleyen Hande Erçel, photoshop'un azizliğine uğradı.
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    Hande Erçel, karın kaslarını belirginleştirmek için fotoğrafa photoshop uygulayınca ayak kemiklerinin görüntüsü de keskinleşti. Hal böyle olunca Erçel'in ayak görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    Instagram'da 30 milyon 400 bin takipçisi bulunan Hande Erçel'in fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları şöyle; 

    * Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?

    * Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah...

    * Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç.

    * Son fotodaki ayaklara tek ben mi baktım?

    * Dost başa düşman ayağa derler de ben anlayamadım o kemik mi ayakkabının derisi mi? Ay çok fena...
  • Hande Erçel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! "Bu nasıl ayak" dediler - Son dakika magazin haberleri

    AŞIKLARIN BALIK AVI

    Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz ay sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte balıkçı teknesiyle Boğaziçi'nde balık tutmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.