"Bu nasıl ayak?" dediler

Instagram'da 30 milyon 400 bin takipçisi bulunan Hande Erçel'in fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

* Son resimde ayaklarına dikkat eden kimse yok mu?

* Ayak mı, ayakkabının devamı mı? Devamıdır inşallah...

* Aşırı zayıflıktan öyle duruyor, korkunç.

* Son fotodaki ayaklara tek ben mi baktım?

* Dost başa düşman ayağa derler de ben anlayamadım o kemik mi ayakkabının derisi mi? Ay çok fena...