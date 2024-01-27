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        Haberler Magazin Hande Erçel öğrencilik günlerine geri döndü

        Hande Erçel öğrencilik günlerine geri döndü

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:07
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        Öğrencilik günlerine geri döndü
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        Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı.

        Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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        #Hande Erçel
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