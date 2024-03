Hande Erçel, Türkiye'de rekortmen

Zamanımızın vazgeçilmezlerinden; sosyal medya.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater'ın Temmuz 2023 Dijital Dünya raporuna göre, 2023 nüfusu; 85 milyon 372 bin olan Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67.5'i sosyal medya kullanıyor.