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Bir tek sevdiğiniz insana karşı enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Parasal işlerinizde veya seyahatlerinizde bazı zorluklar canınızı sıkabilir. Bu hafta özel hayatınıza gereken özeni gösterecek, hem ortak harcamalara hem de gelecek planlarınıza daha fazla vaktinizi harcayacaksınız.