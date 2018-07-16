KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız günlük işleriniz ve koşturmalarınızla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde geçmiş konu ve olaylar üzerinizde stres yaratabilir. Karşınıza gelecek olayları çözmeniz ve uğraşmanız gerekecek.
Bu hafta şartlar elinizde olmayabilir, başka insanlardan onay ve destek almak isteyebilirsiniz. Özel hayatınıza ve ortaklaşa parasal konulara daha fazla ilgi göstereceksiniz. Aile hayatınızda hafta sonu aşırı alınganlıklara ve duygusallıklara dikkat edin.
Güneş'in Pazar günü Aslan burcuna geçmesiyle birlikte ateş enerjisini özel ilişkilerinizde kullanacağınız ve hareketleneceğiniz bir dönem başlıyor. Hobileriniz, eğlence hayatınız, çocuğunuzla ilgili konular hayatınızın merkezine yerleşebilir.
Aşkı arayanlar için tanışmaların, flörtleşmelerin oluşacağı bu dönem hayatınızın tadını çıkaracaksınız sevgili Koçlar.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanıza çocuğunuzla veya aşkınızla olan güzel ilişkilerle giriş yapacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber atacağınız adımlar gününüzü verimli kılacak.
Aile arası konuşmalar, kafanıza takılan konular üzerine eğilebilirsiniz. Bu hafta özel ilişkilerinizin dışında günlük iş hayatınızın akışıyla ilgili konularda ilginizi çekecek. Sağlığınıza, beslenmenize gereken özeni göstermelisiniz.
Hafta sonuna doğru yakın çevre ilişkilerinizde duygusallıklarınız artabilir. Yakınınızdaki insanlara karşı alınganlıktan, fazla değer vermekten kaçının. Hafta sonu itibarıyla ailenize ve yuvanıza önem vermeye başlıyorsunuz.
Kendi davranışlarınızı, alışkanlıklarınızı gözden geçireceğiniz bu dönemde ailevi ortamlarda olmak ve sevdiklerinize önem vermek isteyebilirsiniz. Emlak alım satım işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Özel hayatınızda bu hafta sonu güzel oluşumlar size göz kırpacak.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta aile ortamlarınızda misafir ağırlayarak veya sevdiğiniz kişilerle bir araya gelerek yorgunluğunuzu atacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Dış ortamlara ayak uydurmak sandığınız kadar kolay olmayabilir.
Yakın çevrenizle olan konuşmalarınızda kolay ikna olmayabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra eğlencenin peşinden koşabilirsiniz. Size hafif gelen, sizi mutlu eden insanlarla bir araya gelmek önem kazanıyor. Aşk hayatınızda güzel planlar oluşabilir veya çocuğunuzla olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.
Maddi konularda, kazanımlarınızda bazı tedirginlikler, alınganlıklar hafta sonuna doğru devrede olabilir. Parasal konularda yakın çevrenize karşı duygusal ve tepkisel davranabilirsiniz. Hafta sonu itibarıyla iletişiminizin hızlanacağı, yakın çevrenizde kendinizi ortaya koyacağınız bir döneme gireceksiniz.
Akrabalar, kardeşler, kuzenler, komşularınıza olan ilginiz onlarla yapacağınız planlara odaklanacaksınız. Yine iletişim işlerinizde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Aile hayatınızda kendinizi mutlu şanslı ve bolluklu hissedeceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız yakın çevrenizdeki insanlarla yapacağınız etkili ve rahat planlarla başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İletişiminizde rahat akıcı ve insanları anlayan tavırlarınız önde olabilir.
İş alanlarınızda geçmişte yaşanılan olaylara benzer durumlar öne çıkacak. Bu konular alacak verecek, parasal konular, kazançlarla bağlantılı olabilir. Bu hafta iletişimci yönünüzü sadece iş alanlarınıza değil, ailenize ve ev hayatınızdaki insanlara yöneltebilirsiniz.
Hafta sonuna doğru eğlenceye, aşka, keyfe daha fazla vakit ayıracaksınız. Kişisel alınganlıklarınız ve duygusallığınız hafta sonuna doğru tavan yapabilir. Pazar günü itibarıyla kendinizi sahip olduklarınızla tanımlayacağınız bir dönem başlıyor.
Maddi konulara önem verebilir, kendinizi bu alanlarda güvene almak isteyebilirsiniz. Kazançlarınıza ve yatırımlarınıza daha önem vereceksiniz. Yakın çevre ilişkileriniz size kazandırabilir.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Maddi kazanımlarınız, hayatınızdan alacağınız keyif ön planda olarak haftanızı başlatacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Kendi kişisel planlarınızı, günlük iş akışınıza uydurmak üzerinizde stres yaratabilir. Diğer alanlarda sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız.
Bu hafta parasal konularda güzel sonuçlar sizi beklerken iletişimci yönünüzle birçok işinizi halledebilir, yakın vadeli kısa planlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Size yakın olan gönlünüzde olacak, hafta sonuna doğru aile hayatınıza ve ev ortamlarınıza önem vereceksiniz.
Karşılaşacağınız olaylarda çok çabuk tepki vermeye ve alınganlıklar yapmaya meyilli olacaksınız hafta sonuna doğru kendinize çok fazla yüklenmeyin. Pazar günü itibarıyla artık enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyacağınız bir dönem başlıyor.
Sağlığınızda güzel gelişmeler oluşabilir, enerjiniz artacak, olaylar karşısında kendinizi daha aktif göreceksiniz. Bu dönem bencilliğiniz artabilir.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta kendi keyfinize, yapacaklarınıza daha fazla önem vereceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. İnsanlarla kuracağınız bağların hayatınızı geliştirdiğini görebilirsiniz. İş hayatınızda benzer problemlerin tekrardan yaşanması, keyfinizi gölgelemesin.
Sadece günlük işlerinizdeki zorlanmalar ve aksiliklerde hatalarınızı fark etmeye çalışın. Bu hafta kişisel istekleriniz ve yapacaklarınız dışında, keyfinize, para kazanımlarınıza ve yakın çevrenizle olan bağlantılarınıza önem vereceksiniz.
Büyük olaylara zaman harcamak yerine etrafınızda olup biten konulara ayrıcalık göstereceksiniz. Hafta sonuna doğru arkadaş ortamlarınızda, çevrenizde duygusal ve alıngan davranışlar sergileyebilirsiniz.
Arkadaşlarınıza vereceğiniz tepkilere dikkat edin. Pazar günü itibarıyla geri planda duracağınız bir döneme gireceksiniz. Yurtdışı bağlantılı konular öne çıkabilir. Bu dönem olayları gözden geçirmek ve yeni gelecek olan dönem için planlar yapacağınız, önceliklerinizi gözden geçireceğiniz bir dönem olabilir.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı kafanızı dinleyebilir, tüm eleştiri oklarını yumuşak bir şekilde kendi iç dünyanıza yönlendirebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Önemli planlarınız varsa bu hafta başını bu planlarınızı organize ederek geçirin.
Geçmiş ilişkilerinizde yaşadıklarınızın sizi yormasına izin vermeyin. Bu hafta kendinizle olacağınız hafta ortası itibarıyla kendinize ve yapmak istediklerinize vakit ayıracağınız bir hafta olacak. Maddi kazanımlarınız ve bu alanda yapacaklarınız haftanın son iş gününde devrede olabilir.
Göz önünde olacağınız ortamlarda ve toplum içinde hafta sonu daha duygusal ve alıngan olabilirsiniz. Size söylenecek en ufak eleştiriyi farklı görerek, aile ortamlarınızda ve insan içinde tepkilerinizi yükseltebilirsiniz.
Pazar günü itibarıyla sosyal çevre ilişkilerinizin önem kazanacağı bir dönem başlıyor. Gelecek planlarınız önem kazanırken, fikirlerinize, bakış açınıza uygun olan kişilerle bir arada olmak isteyebilir, aktiviteler ve organizasyonlara yönelebilirsiniz. Geri planda durduğunuz her işte şans gelip sizi bulacak.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlarla başlayacaksınız sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak size yarayacak. Sevginizi ve alakanızı aile ortamlarınızdaki insanlara aktarırken sıkıntı duyabilirsiniz.
İnsanların söylediklerini kulak arkası yapmayı öğrenin. Bu hafta hızlı ve sosyal etkilerle başlarken hafta ortası daha sakin oluşumlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Hafta sonuna doğru hareketlenecek ve duygularınızın sizi götürdüğü yere gideceksiniz.
Keyfiniz cuma günü yerine gelecek. Hafta sonu tatilde, seyahatlerde ve sizi daha az tanıyan insanların yanında tepkilerinizi kontrol edin, alınganlıklarınız ve endişeleriniz yüksek olabilir. Pazar günü itibarıyla toplum önü çalışmalarınız hızlanabilir, kariyerinizde kendinizi ortaya koyabilirsiniz.
Önemli insanlarla bir araya gelecek, işlerinizde iz bırakmak isteyecek, iyi organize olacaksınız. Çevrenizde size bu süreçte istediğiniz yardımı ve desteği sağlayacak. İşleriniz artabilir.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız aktif, çalışkan, iş bitirici etkilerle başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Etrafınızdaki insanlar için bir şeyler yapma isteğiniz yüksek olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde üzerinizde stres hissetseniz bile bu pazartesi memnuniyetiniz yüksek olacak.
Bir para mevzusu kafanıza takılabilir. Bu hafta önemli işlerle, konuşmalarla başlarken, sosyal çevrenizdeki olaylar önem kazanıyor. Bir davet, organizasyon ilginizi çekebilir. Hafta sonuna doğru kendi kabuğunuza çekileceksiniz.
Ortak parasal harcamalarda, kazançlarınızla ilgili konularda sevdiğiniz insana vereceğiniz duygusal tepkileri ve alınganlıkları hafta sonu iyi kontrol edin. Pazar günü itibarıyla gezmeye, dolaşmaya, değişik yerler görmeye olan ihtiyacınız artabilir.
Dini konulara, felsefeye, tartışmalara ve diğer insanlarla fikir alışverişlerine açık olacaksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde kuracağınız ilişkiler size yeni kazanç kapıları açabilir.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta seyahatteyseniz, tatildeyseniz, uzak yerlerde haftanız olumlu etkilerle başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Farklı insanlardan göreceğiniz ilgi hoşunuza gidebilir. Ortak bir harcamanız varsa inatlaşmaları geride bırakın.
Aile ortamlarınızdan alacağınız haberlere olgun yaklaşmalısınız. Bu hafta büyük işler, büyük adımlar sizi destekleyecek. İş alanlarınızda da güzel açılımlar oluşabilir. Tatildeyseniz yeni tanışacağınız insanlardan fayda görebilirsiniz.
Sosyal çevre ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru özel hayatınızda sevdiğiniz insanın alınganlıkları ve duygusal yaklaşımları sizi yorabilir veya siz alınganlık yapabilir ve sevdiğinize gereksiz tepkiler verebilirsiniz.
Pazar günü itibarıyla ortak parasal işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Ödemeler, alacak verecek dengesi vaktinizi alabilir veya daha ruhani ve farklı konular üzerine eğilebilirsiniz.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız para harcamalarınıza yönelik adımlarla başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Maddi konularda hesabınızı iyi yapacak, iş alanlarınızdaki gelişmelerle gelecek planlarınıza odaklanacaksınız.
Özel ilişkilerinizde kafanız gereksiz konulara takılı olabilir, endişelerinizden sakının. Yakın çevrenizde, etrafınızdaki insanlardan alacağınız haberler hemen moralinizi bozmasın. Bu hafta hayata karşı daha teslimiyetçi bir duyguyla yaklaşacaksınız.
Değişik ortamlar sizi desteklerken haftanın son iş gününde iş hayatınızda güzel açılımlar elde edebilir, kendinizi şanslı görebilirsiniz. Hafta sonu beraber çalıştığınız insanlara veya yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı alıngan ve tepkisel davranışlardan kaçının.
Pazar günü itibarıyla özel hayatınıza önem veriyorsunuz. Bu dönemde başka insanlardan destek ve tavsiye almak isteyebilir, sevdiğinize vaktinizi harcayabilirsiniz. Özel ilişkileriniz veya ortaklı işleriniz önem kazanıyor.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya özel ilişkilerinizdeki alacağınız tatmine ve sevgiye odaklanarak başlayacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İnce eleyip sık dokuduğunuz konularda istediğiniz sonuçlara ulaşacaksınız.
Bir tek sevdiğiniz insana karşı enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Parasal işlerinizde veya seyahatlerinizde bazı zorluklar canınızı sıkabilir. Bu hafta özel hayatınıza gereken özeni gösterecek, hem ortak harcamalara hem de gelecek planlarınıza daha fazla vaktinizi harcayacaksınız.
Eğitim, medya, seyahat işlerinizde haftanın son iş günü güzel şanslar ayağınıza gelebilir. Hafta sonu özel hayatınızda alınganlıklardan kaçının, sevdiğiniz insanın size göstereceği duygusal tepkilere dikkat edin.
Pazar günü itibarıyla iş hayatınıza, yapılması gereken işlerinize, hizmet alanlarınıza kanalize olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda bu dönem öncelikleriniz arasına girebilir. Başkaları için çalışmak, iş peşinde koşmak önem kazanıyor.
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