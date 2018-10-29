29 Ekim-4 Kasım 2018 haftalık burç yorumları

Hafta boyunca idealler iş dünyasında yeni yatırım planları, tedbirler gündem olacaktır. Merkür Jupiter görünümü gençleri ve eğitimi ilgilendiren konularda harekete işaret ediyor. Girişimlerin önemi, kendi kendine yetme ve özellikle matematik eğitiminde yenilenmeler söz konusu.

Güneş’in Akrep burcundaki görünümleri ile hafta boyunca; işbirliği gerektiren durumlar, tavizler, değerler, bireysel ve kolektif arzulara vurgu var.

Merkür Yay burcuna geçerek çok yönlü düşünme, merakların giderilmesi, dinler, felsefeler ve yabancı dillere ilgiyi artıracaktır.

Hafta boyunca zihinsel dağınıklık, dikkatsizlik, detayları gözden kaçırma, düşüncesizce konuşma ve hayal dünyasında yaşayıp güne uyumlanamama söz konusu olabilir.

Venüs Terazi burcuna gerileyip adaleti ve finansı ilgilendiren konulara vurgu yapacak. Eksikleri anlayıp kararları gözden geçirme, anlaşmaları düzenleme imkanları söz konusu olurken; yıpranmış ilişkilerde ani sonlanmalar söz konusu olabilir.

Venüs Terazi burcundayken dengeli, zevk sahibi, uyumlu ilişkiler yaşayan, sosyal anlamda etkin, ikili ilişkilerinde başarılı vasıflarımıza destek olur. Ancak gezegen retro olduğu için, partnerlere aşırı düşkünlük, dengesiz ilişkiler yaşama, abartılı zevkler, tembellik, sadece zevk ve sefa düşünen güdülerimizi açığa çıkarır. Bu dönem ilkel güdülerden arınmak için gözden geçirmelere imkan tanıyor.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Melankoli nedeniyle başkaları tarafından aşağı çekilmek, kıskançlık, duygusal arzularını ifade edememe, kötü yönlendirilme başkalarının kontrolüne girme depresyona yatkınlık, öfke sorunu, tatminsizlik yüzünden sürekli faaliyet arayışı.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Ruhsal becerileri geliştirecek öğrenimler, tarihe ve eski bilgilere merak, hedef odaklı olmak, olayları çok yönlü düşünmek, sosyal hayatta ve sosyal organizasyonlarda yer almak, başkalarıyla işbirliği içinde olup yönetici kabiliyetleri kullanmak.

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