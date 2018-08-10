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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (10 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

10.08.2018 - 01:33 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün devreye giren venüs- satürn dik açısıyla ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. İlişkilerimizde soğuk ve mesafeli olabilir, yolunda gitmeyen konulara çok net ve sert tepkiler verebiliriz. Maddi konularda da desteklenmiyoruz, bazı işlerimizde istediğimiz sonuçları almaktan uzak olabiliriz.  Bugün ay iyice kapanıp tutulmaya doğru giderken kadersel etkiler devrede olabilir, önemli adımlardan, kararlardan kaçınalım. 

BUGÜN DOĞANLAR    

Bugün doğduysanız; orijinal, renkli, değişken, dikkat çeken, iletişimci bir insansınız. Çözüme yönelik yanlarınızla altından kalkamayacağınız iş yok. Konuşma ve iletişime yönelik yeteneklerinizi boşa harcamamalısınız. Bu kadar olumlu özelliklaerinizin yanısıra, inatçı ve huzursuz yönleriniz de olabilir. Bu sene beklenmedik etkiler devrede olabilir. Hayata karşı direnmemelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Toplum önü ilişkilerinizin sorumlulukları sizi zorlayabilir.Yine toplum önünde önemli işlerinizde hayat sizi desteklemiyor. Desteklenmediğinizi düşünmeniz size hata da yaptırabilir. Özel hayatınızdaki bağlantılara bugün dikkat edin, önemli işlerden kaçının. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Yabancılarla yapılacak işlerde, eğitimsel konularda, medyayla ilgili ilişkilerinizde birtakım bozulmalar, sıkıntı ve problemler öne çıkabilir. Sorumluluk üstlenmekten mutlu olmayacaksınız. Seyahatteyseniz bazı aksilikler ortaya çıkabilir. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Özel hayatınızdaki ilişkilere dikkat edin. Sorumluluklar altına girmekten hoşlanmayacaksınız ya da bir insanın parasal sorumluluğunu üstlenmeniz bu dönemde sizi yorabilir. Bu dönemde spekülatif etkilerden uzak durun, maddi kayıplar oluşabilir. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkinizde sevdiğinizle birbirinizi anlamakta zorlanacaksınız. Sevdiğiniz insana sıcak yaklaşımlar geliştirmeli, aranıza mesafe koymamalısınız. İlişkinizde bozulmalara, sıkıntılara ve problemlere dikkat edin, önemli kararlardan kaçının. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Gelecek sorumluluklarınız, iş yaptığınız insanlarla aranıza bir set çekebilir. Kendinizi yalnız hissedecek ve sizin yanınızda bulunan insanların sizi anlamadığını düşüneceksiniz. Bir iş ilişkiniz bu süreçte zora girebilir. Yakın çevrenizin sağlığına odaklanabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Aşk hayatınızda birtakım sıkıntılı durumlara hazır olacaksınız. Bu süreçte çocuğunuzla olan beraberliğinizde de birtakım ilişki sorunları yaşamanız söz konusu. Diğer taraftan bugün önemli harcamalardan kaçının, ayağınızı yorganınıza göre uzatın. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Aile hayatınızda birtakım sonlanmalar, kopuşlar, sıkıntı ve streslerin etkili olması söz konusu olabilir. Ev ortamlarınızda dekorasyona, tadilata, tamirata kalkışacaksanız bu tarihten uzak durmakta fayda olacak. Önemli adımlardan kaçının.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İş ilişkilerinizde, yakın çevrenizde iletişime dayalı konularda birtakım aksilikler ve sorunlar yaşamaya meyilli olacaksınız. Özel hayatınızdaki insanla aranıza bir set çekmeyin, doğru iletişimle hislerinizden bahsetmelisiniz. Önemli kararlardan kaçının. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sosyal çevrenizle ilgili alanlarda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir. Parasal sorumluluklarınız hayata geniş ve rahat açıdan bakmanızı engelleyebilir. Para mevzusunun sevdiklerinizle aranıza girmesine izin vermeyin. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün, kariyerinizde ve iş alanlarınızdaki ilişkilerinizde sorunlar göürünür hale gelebilir ve siz kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın sizi zorladığını düşünüyorsunuz, hayattan alacağınız keyfi alevlendirin. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Üstlendiğiniz insanların sorumlulukları, hayattan alacağınız keyfi de kısabilir. Bu, bir anlamda parasal sorumlulukları da içeriyor olabilir ve siz kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. Hayata daha olumlu bakmaya çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sosyal çevre ilişkilerinizde birtakım problemlere açıksınız. Parayı elinizde tutmanız ya da daha ölçülü bir şekilde davranmaya zorlanmanız, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda birtakım sıkıntı ve problemler yaratabilir. Borç almayın ve vermeyin.

 

Hande Kazanova / Habertürk

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