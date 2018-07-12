BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşacak Güneş- plüton karşıtlığıyla bazı işlerimizi ve ilişkilerimizi bozmaya yatkın olacağız. Bizim dışımızda gelişen olaylara da vereceğimiz tepkiler yüksek olabilir. Güç savaşlarından, çekişmelerden ve inatçılıktan uzak durmaya çalışalım. Diğer yandan ilişkilerimizden istediğimiz desteği sağlayabiliriz. Yine de Ay kapandığı için kadersel etkiler altındayız, önemli adımlar için yarın oluşacak Tutulmayı beklemeli, görmeli, yeni gelen hafta içinde önemli kararlarımızı devreye sokmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; entelektüel, akıllı, orijinal, bağımsız bir insansınız. Bilimsel konulara düşkünsünüz. İnsanlar arası düzeni ve hiyerarşiyi iyi biliyorsunuz. Yaşamınız boyunca istediklerinizi rahatlıkla elde edeceksiniz. Bu sene, hayatınızdaki dengeyi korumalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün aile hayatınızda kendinizi mutlu ve güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olmasına karşın, iş alanlarınızdaki mücadelelerin aile hayatınızdaki huzurunuzu bozması söz konusu olabilir. Aileniz arasındaki zorlanmalara dikkat edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece kendi istek ve beklentilerinize odaklı olacağınız bugün, yakın çevrenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi fikirsel olarak güç mücadelelerinin içinde bulabilir, bazı işlerinizde sıkıntılarla günü karşılayabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlere dahil olmayı bugün pek onaylamayacaksınız. Maddi konularda alacak verecek dengesini iyi oturtmanız gerekecek, ortaya çıkacak bir ödeme sizi zorlayabilir. Parasal konularda inatçılıktan kaçınmanız gerekecek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda veya ilişkilerinizde sevdiğiniz insanla mücadeleleriniz artabilir. Bugün tavırlarıyla sizi zorlayacak. Alıngan yapınızla olayları daha fazla büyütmeye hazır gibisiniz, bu ilişkiniz için iyi bir test, geçmek sizin elinizde.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda olup biten olaylar sizi zorluyor. Herşeyi kafanızda büyütmeniz işinizi ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Ay kapanırken bugün önemli kararlardan uzak durmalı, alacağınız etkilerle olayları daha sakin karşılamalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sosyal ortamlardaki ilişkileriniz veya aşk hayatınızda bir takım mücadeleler ve zorlanmalar söz konusu olabilir. Arkadaşlarınız, özel hayatınızda bazı gedikler açabilir ya da tam tersi olabilir. Sakin olmak sizi koruyacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda mücadeleleriniz devam ediyor, onlarla olan ilişkiniz bozulabilir. Kariyer ve aile arasındaki dengesizlikler sinirlerinizi çabuk geriyor. Dengeli yapınızı devreye sokabilirseniz, çevrenizden alacağınız desteklerle işleriniz yoluna girebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar bugün değişik ortamlarda işinizi bozabilirler, onlarla gereksiz bir mücadeleye girebilir, ego sürtüşmelerine açık olabilirsiniz. Bugün fikirlerinizi ve yapacaklarınızı kendinize saklamalı, rahat ilişkilere önem vermelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapılması gereken işleriniz devrede olurken, iletişiminiz hızlı akabilir. Hala maddi konuları rayına oturtabilmiş değilsiniz. Bugün gün içinde maddi konularda ve parasal işlerde bir takım mücadeleler ve sorunlar yaşamaya hazır olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün özel hayatınızda baskı, kıskançlık, manipüle etme etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Ortaklaşa işlerinizde de sorunlara açıksınız. Hayata güvenle bakmayı deneyin ve sevdiklerinize karşı inatçılıktan kaçının.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda insanların sizinle uğraşması ya da ortaya çıkacak bir sağlık sorununun işlerinizi engellemesi gibi etkileriniz olabilir. Bu aralar oluşan olaylarla hayat üzerinize geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Gezmek, dolaşmak sizi rahatlatacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size keyif veren her tür aktviteye kendi yakın çevrenizi dahil etmek isteyeceksiniz. Sosyal çevreniz, keyif aldığınız her tür konuda sizi zorlayabilir. Arkadaşlarınızla ve özel ilişkilerinizde güç çekişmelerine dikkat edin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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