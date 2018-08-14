AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve birkaç gün boyunca Ay Terazi’de dolaşacak. Bugünler böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle öğleden sonraları bol su tüketmek faydalı olacak. Ev işlerinde evi havalandırmak, temizlik yapmak, cam silmek uzun süreli etki sağlayacaktır. Özel hayatımız ve ilişkilerimiz gündemimizde olurken, sosyalliğimizde artışlar görülebilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; analizci, çözümcü, ticarete yatkın, sosyal bir insansınız. Teknik konularda üstünüze yok. Ticarete yönelik zekanız çok fazla ama biraz tembelliğe eğiliminiz yüzünden hayatınızdaki önemli fırsatları kaçırma ihtimaliniz var. Arkadaşlarınız ve ilişkilerinizde bencilliğinizi frenlemeli, daha insancıl yaklaşımlar sergilemelisiniz. Bu sene, ilişkilerinizde denge kurabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda bugün sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız önem kazanabilir. Olaylara mantık çerçevesinden yaklaşacaksınız. Aşk hayatınızdaki güzel gelişmeler hayatınızda istediğiniz değişimlere neden olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda bugün mantıklı ve çözüme yönelik hareket edeceksiniz. Yine sağlığınıza gereken yatırımı yapmalısınız. Aile hayatınızdaki güzel etkileşimler üzerinizde güzel etkiler bırakacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızda bazı önemli konuşmalar yapacaksınız. Mantığınızla hareket etmek size kazandırabilir. Kendinizi mutlu hissetmeniz, çevrenizle ve arkadaşlarınızla yapacağınız işleri güçlendirebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki ilişkilerinizde herşeye tek bir açıdan bakmamaya çalışın. Bugün aklınız çözüme yönelik çalışabilir. İş hayatınızdaki önemli değişimler parasal olarak işinize yarayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle bir arada olacağınız zamanlarda onların sorunlarına çareler üretirken tek taraflı düşünmemeye çalışın. Dış ortamlardaki değişimler bu dönemde en çok sizin işinize yarayacak. Şansınız yüksek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda duygularınızla değil, mantığınızla adım atmak bugün işinize yarayabilir. Ortaklaşa para hanenizdeki değişimler ve olaylar sizi her tür olumsuzluktan koruyacak. Maneviyatınıza güvenin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygularınızdan bahsetmek, kendinizi ve yapacaklarınızı anlatmak hoşunuza gidebilir. Her tür sorununuza çözüm kolay bulacaksınız. Özel hayatınızdaki değişimler sosyal ortamlarda şansınızı yüksek tutacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geçmiş konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Geldiğinde konulara çözümcül yaklaşacak ve geçmişin sizi çok da incitmediğine şahit olacaksınız. İş değişimleriniz, kariyerinizi destekliyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınız bugün yüksek çalışacak, her tür soruna kolay çözüm bulmaya yatkın olacaksınız. Yaratıcı ve değişik fikirleriniz ve tavırlarınız insanlardan tarafından kolay kabul görebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş alanlarınızda duygusal olarak konuşkan ve kendinizi gösterme isteğiyle dolu olacaksınız. Sorunlara çözümcül yaklaşacaksınız. Ailenize yapacağınız parasal yardımlar sizi mutlu edebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dış ortamlarda ve bulunacağınız yerlerde konuşkan ve kendinizi ortaya koyan yapınızla ilerleyeceksiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde şanslı etkileşimleriniz olacak. İletişiminiz size kazandırabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konusunda bugün mantıkla ilerleyecek ve işlerinizi kolay halledeceksiniz. İş hayatınızdaki güzel etkileşimler, parasal değişimlerinizi dengelemeye ve size yeni şanslar yaratmaya yarayacak.

Hande Kazanova / Habertürk

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