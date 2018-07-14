BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşan Venüs- Satürn olumlu açısıyla ilişkilerimizde kalıcı ve sağlam adımlar atabilir, ilişki sorumluluklarını yüklenmekten mutluluk duyabiliriz. Kendimize eğlenceli alanlar yaratabilir, işlerimizi iyi organize edersek bu Cumartesi istediğimiz sonuçları yaratabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; sakin, zeki, hümanist, talihli ve etkileyici bir insansınız. Duygusal hayatınızda şans sizden yana olacak. İyi dostluklar sizi istediğiniz yerlere taşıyacak. Yapıcı olmayı unutmayın ve hemen karar vermekten kaçının. Bu sene, doğru ve kalıcı ilişkiler size iş alanlarınızda doğru adımlar attırabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eğlenceli konu ve olaylara odaklanacaksınız. Hayatın tadını çıkartmak hoşunuza gidebilir. Düşündüklerinizi ev ve aile hayatınıza rahatlıkla kanalize edebileceğiniz, değişikliklere açık bir gün olacak. İş alanlarınızda güzel sonuçlar alabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eviniz ve daha çok ailenize vakit harcamak ve zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yakın çevre iletişiminiz ön planda olurken, düşündüklerinizi gerçekleştirmek için değişik planlar ve kalıcı ilişkiler gündeme gelebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakın çevre, akrabalarınız veya iletişime dayalı işleriniz daha fazla öne çıkabilir. Kendinizden daha çok yakın çevrenizdeki insanlar için uğraşabilirsiniz. Parasal konularda güzel gelişmeler içine girebilirsiniz. Aile hayatınıza sorumluluklarınız artabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün parasal konular, harcamalar ve para alışverişleriniz ön planda olacak. Hayattan alacağınız keyif yüksek olabilir. Etrafınızda meydana gelen olaylar karşısında sahip olduklarınızı ve yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün oldukça heyecanlı ve keyifli bir gün geçireceksiniz. Özellikle çevrenizden alacağınız haberler keyfinizi arttırabilir. Genel olarak kafanızı toplamak kolay olmasa bile, hayatınızın ritmini önemsemeniz gereken bir dönem.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün canınız hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Yaşayacağınız bazı olaylar size geçmişi hatırlatabilir. Sosyal çevrenizden desteğiniz fazla olurken, sezgileriniz size her anlamda yol gösterebilir. Çevrenizle beraber hareket edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınızla veya sosyal çevre ortamlarınızda gününüzü geçirebilirsiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde şansınız yüksek. Değişimlere ayak uydurdukça, fırsatlar karşınıza gelecek. Aile hayatınızda sorumluluklarınız sizi yukarıya taşıyabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün göz önünde olacağınız ortamlarda şanslı etkiler altında olacaksınız. Seyahatte olsanız bile, ziyaretleriniz ve gezileriniz kendinizi mutlu hissettirecek. Duygularınızı esnek ve rahat bir biçimde ifade edebilir, insanları çevrenize çekebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün seyahatte veya dış ortamlarda kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Hiçbir şey yapamasanız bile, sevdiğiniz kişiyle evin dışında olmak, paylaşımlarınızı arttırmak size iyi gelebilir. Önemli gelişmeler içindesiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ortaklaşa para konuları ve harcamalarınız ön planda olabilir. Kendinize ve alışkanlıklarınıza harcayacağınız para keyfinizi arttırabilir. Aile hayatınızda farklı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Sevdiğinize karşı biraz daha esnek olmaya çalışın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz devrede olacak ve iletişiminizi sevdiklerinizle yüksek tutacaksınız. Yalnız olmak bu aralar size göre değil. Parasal konularda iyi iş bağlantıları ve sağlam ilişkiler gündeme gelebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eğlenceye ve aşk hayatınıza dayalı harcamalarınız gün içinde artabilir. Sizi heyecanlandıracak ve harekete geçirecek konu ve olaylar ilginizi çekecek. Sevdiklerinizle olan iletişiminizde biraz daha esnek olmaya çalışın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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