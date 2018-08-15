AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün hala Ay Terazi’de. Denge unsuru Terazilerin hayatında önemli olduğundan vücuda giren gıdalarla, vücuttan çıkan gıdaların dengede olması gerekir. Bugünler böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle öğleden sonraları bol su tüketmek faydalı olacak. Gün içinde dengeyi sağlamalı özellikle ilişkilerimizde anlık çıkışlardan ve krizlerden uzak durmalıyız. Bugün çevremizle uyum bulmakta zorlanabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; plancı, romantik, duygusal ve içli bir insansınız. Değişik yerler, kültürler her daim ilginizi fazlasıyla çekiyor. Kafanız çok dağınık ve bu dağınıklık nedeniyle kazalara davetiye çıkarmamaya özen gösterin. Bu sene, parasal konularda şanslısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz insanın istek ve beklentilerine göre hareket edebilirsiniz. Aşk hayatınızda oldukça hareketli ve bir o kadar sizi memnun eden etkiler altında olacaksınız. Ani davranışlarla ve oluşturacağınız krzilerle bu güzel günü sarsmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sağlığınıza özen göstereceksiniz. Alışkanlıklarınızda dengeli davranmak önemli olacak. Keyfi yüksek bir kaç günün ardından, kafanız yapılması gerekenlere takılı olabilir. Sevdiklerinizle iletişiminize dikkat edin, gerilimlerden uzak durun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınız ön planda olarak, eğlenceli konu ve olaylarla gününüzü geçirebilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla vakit geçirmek önemli olacak. Harcamalarınıza çok takılmayın, sosyal ortamlarda farklı tavırlarınız olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eviniz veya ailevi konularınız sizin için önem kazanmaya başlayacak. Dengeli ve ölçülü davranışlarınızla sevdiklerinizle bir arada olmak sizi mutlu edebilir. Kalabalık ortamlara bugün tahammül edemeyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yakın çevre alanlarınız devrede olacak. İletişim halinde olacaklarınızla konuşmalarınızı hızlandırabilir ve planlarınız için harekete geçebilirsiniz. Düşünceleriniz gün içinde hızlı değişebilir, bazı krizleri kendiniz yaratabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi konularda ölçülü ve dengeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda harcamalardan uzak durmaya çalışın. Keyfinizin yerine gelmeye başladığı bugünlerde iş konularında planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendi istekleriniz, düşüncelerinize gereken önemi vermeli krizlerden uzak durmalısınız. Seyahatteyseniz, gayet olumlu etkiler altında olacaksınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı duygu değişkenliklerinizle tepki vermeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz sakin olmak, kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Davranışlarınızda bazı şeyleri yeniden düzenlemeniz ve tepkilerinizi biraz aşağıya çekmeniz gerekebilir. Herşeyi gözünüzde çok fazla büyütmeyin ve krizlerden uzak durun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla gününüzü paylaşmak sizin için önemli olacak. Eğlenceli yer ve ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız planlarınız için sizi harekete geçirebilir ama duyacaklarınızdan kolay etkilenebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün göz önünde olacağınız yerlerde, kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Toplum içinde oluşan bir kavga veya sürtüşmeyi çok büyütmeyin, dengeli yapınızı koruyarak çözmeye çalışın. İlişkinizde bazı şeyleri zorlamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uzak diyarlarda veya tatilinizde kendinizi oldukça mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz kolay değişecek. Kaprislerinizi yakın çevrenizde bulunan insanlara daha fazla göstereceksiniz. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para konularınız ön planda olacak. Sevdiğiniz kişiyle parasal sürtüşmelere girmemeye çalışın. Kafanızda yaptığınız planların tıkır tıkır işleyeceği bir dönem içindesiniz. Olaylara biraz daha mantıkla yaklaşın.

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ