SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (15 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15.08.2018 - 01:26 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün hala Ay Terazi’de. Denge unsuru Terazilerin hayatında önemli olduğundan vücuda giren gıdalarla, vücuttan çıkan gıdaların dengede olması gerekir. Bugünler böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle öğleden sonraları bol su tüketmek faydalı olacak. Gün içinde dengeyi sağlamalı özellikle ilişkilerimizde anlık çıkışlardan ve krizlerden uzak durmalıyız. Bugün çevremizle uyum bulmakta zorlanabiliriz. 

BUGÜN DOĞANLAR      

Bugün doğduysanız; plancı, romantik, duygusal ve içli bir insansınız. Değişik yerler, kültürler her daim ilginizi fazlasıyla çekiyor. Kafanız çok dağınık ve bu dağınıklık nedeniyle kazalara davetiye çıkarmamaya özen gösterin. Bu sene, parasal konularda şanslısınız. 

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün sevdiğiniz insanın istek ve beklentilerine göre hareket edebilirsiniz. Aşk hayatınızda oldukça hareketli ve bir o kadar sizi memnun eden etkiler altında olacaksınız. Ani davranışlarla ve oluşturacağınız krzilerle bu güzel günü sarsmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün sağlığınıza özen göstereceksiniz. Alışkanlıklarınızda dengeli davranmak önemli olacak. Keyfi yüksek bir kaç günün ardından, kafanız yapılması gerekenlere takılı olabilir. Sevdiklerinizle iletişiminize dikkat edin, gerilimlerden uzak durun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün aşk hayatınız ön planda olarak, eğlenceli konu ve olaylarla gününüzü geçirebilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla vakit geçirmek önemli olacak. Harcamalarınıza çok takılmayın, sosyal ortamlarda farklı tavırlarınız olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Bugün eviniz veya ailevi konularınız sizin için önem kazanmaya başlayacak. Dengeli ve ölçülü davranışlarınızla sevdiklerinizle bir arada olmak sizi mutlu edebilir. Kalabalık ortamlara bugün tahammül edemeyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün yakın çevre alanlarınız devrede olacak. İletişim halinde olacaklarınızla konuşmalarınızı hızlandırabilir ve planlarınız için harekete geçebilirsiniz. Düşünceleriniz gün içinde hızlı değişebilir, bazı krizleri kendiniz yaratabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Bugün maddi konularda ölçülü ve dengeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda harcamalardan uzak durmaya çalışın. Keyfinizin yerine gelmeye başladığı bugünlerde iş konularında planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün kendi istekleriniz, düşüncelerinize gereken önemi vermeli krizlerden uzak durmalısınız. Seyahatteyseniz, gayet olumlu etkiler altında olacaksınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insana karşı duygu değişkenliklerinizle tepki vermeyin. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün biraz sakin olmak, kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Davranışlarınızda bazı şeyleri yeniden düzenlemeniz ve tepkilerinizi biraz aşağıya çekmeniz gerekebilir. Herşeyi gözünüzde çok fazla büyütmeyin ve krizlerden uzak durun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Bugün sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla gününüzü paylaşmak sizin için önemli olacak. Eğlenceli yer ve ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız planlarınız için sizi harekete geçirebilir ama duyacaklarınızdan kolay etkilenebilirsiniz. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün göz önünde olacağınız yerlerde, kendinizi ortaya koymak isteyeceksiniz. Toplum içinde oluşan bir kavga veya sürtüşmeyi çok büyütmeyin, dengeli yapınızı koruyarak çözmeye çalışın. İlişkinizde bazı şeyleri zorlamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bugün uzak diyarlarda veya tatilinizde kendinizi oldukça mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz kolay değişecek. Kaprislerinizi yakın çevrenizde bulunan insanlara daha fazla göstereceksiniz. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün ortaklaşa para konularınız ön planda olacak. Sevdiğiniz kişiyle parasal sürtüşmelere girmemeye çalışın. Kafanızda yaptığınız planların tıkır tıkır işleyeceği bir dönem içindesiniz. Olaylara biraz daha mantıkla yaklaşın.

 

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X