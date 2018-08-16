AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün sabah saatlerinde önemli işlerle uğraşmak yerine tamamlanması gereken konulara odaklanmalıyız. Saat 10:54 itibarıyla Ay burç değiştirerek Akrep burcuna geçiyor. Duygularımızda iniş çıkışlarımız, tepki ve öfkelere dikkat edelim. Olaylara anlayışla yaklaşmak kolay olmayabilir. Sorumluluk gerektiren işlerimizi kolaylıkla toparlayabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; orijinal, zeki, yetenekli, kibar ve sempatik bir insansınız. Eğlence ve şov dünyasında kendinize bir yer edinebilirsiniz. Yakın çevrenizle ve akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarınızı yaparken hayatınız boyunca dikkatli olmaya özen gösterin. Bu sene, hayatınızda önemli şanslar yakalayabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa para konularında ciddi ve hesaplı hareket edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz ama ertelediğiniz bir çok işinizi halledebileceksiniz. Sadece hareketlilikle değil, sezgilerinizle yol alın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, daha fazla sevdiğinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Kendi üzerinizde hissettiğiniz değişimler içsel olarak stres yaşamanıza neden olabilir. İşinize gereken özeni gösteriyorsunuz aynı ilgiyi sağlığınıza da gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile hayatınızda kendinizi mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. İş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gerekenler ön plana çıkabilir ve siz hızlı ve organize olarak hareket edebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailenizle ilgili konulara kafa patlatmak ve bir denge sağlamak önemli olacak. Yine de hem mantığınız, hem duygularınız bugün doğru çalışacak. Özel hayatınızda iletişiminiz sizi canlı tutabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ev ve aile hayatınız ön planda olacak. Yorucu geçen birkaç günün ardından artık tamamen kendi ailenize odaklanmak isteyebilirsiniz. Kafanızdaki planlar doğrultusunda harcamalarınızı bugün yönlendirebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, enerjinizi daha derin konulara harcayabilirsiniz. Yakın çevreniz veya akrabalarınızın hayatıyla ilgili konular gündeminizi meşgul ederken herşeyi sorgulamanız sizi farklı bir ruh haline sokabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim hainde olmak, keyif yapmak, gezmek ve eğlenmek isteyeceksiniz. Parasal konularda halletmeniz gerekenlerin üzerine yoğunlaşın zira bu işlere kolay kanalize olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaş ortamlarınızda sizin istedikleriniz devrede olacak. Kafanıza iş konularını takmayın ve bugün vaktinizi kendinize ayırın. Kafanızda yarattığınız takıntılarınız size zarar vermesin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür yaşadıklarınızı gözden geçireceğiniz bir gün olabilir. Organize olduğunuz zaman aranılan insan oluyorsunuz. Geçmişi artık bir kenara bırakarak kararlarınızı yönlendirin. Önemli olaylar sizi harekere geçirecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş alanlarınızın fazlasıyla aktif olduğu bu dönem, arkadaşlarınıza ve özel hayatınıza biraz daha özen göstermeye çalışın. Arkadaşlarınızla planlar yapabilir, geleceğinizi ilgilendirecek işlerinizi konuşabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uzak çevrelerde bulunma isteğiniz önünüzdeki günler için size yol planları yaptırabilir. İş ve kariyer alanlarınızda iletişiminizi sağlam tutmaya çalışın. Kafanızı rahatlatmaya ihtiyacınız var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha fazla dış dünyaya ve yapacaklarınıza yönelik hareket etmeniz bugün ön planda olacak. Gerek sevdiğinizden gerekse ortaklarınızdan istediğiniz sevgi ve yardımı göreceksiniz.

Hande Kazanova / Habertürk

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