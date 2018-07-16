HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay Başak burcunda günlük iş düzenimizin, yapacaklarımızın üzerine eğilerek başlıyoruz. Bu hafta bir nebze olsun nefes alıyoruz. Yorucu etkilerle dolu olan bir sonraki haftaya hazırlık niteliğinde olan bu hafta ilişkilerimizi idare ediş şeklimiz önem kazanıyor. Streslerimizi azaltmalı, düşüncelerimizde gereksiz takıntılardan kurtulmalıyız. Pazar günü Güneş Aslan burcuna geçecek ve kimliğimizde eğlenceli, keyifli, rahat, idareci yönlerimiz ön plana geçebilir. Bir sonraki hafta merkür gerilemeye başlayacağı için bu hafta tamamlanması gereken işlerimizin üzerine eğilelim.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; akıllı,dikkat çeken, meraklı, dışa dönük bir insansınız. Haksızlığa gelemiyorsunuz. Meraklı yapınızla başkalarının işlerine burnunuzu sokmamaya özen göstermelisiniz. Sorunlarınıza gerçekçi yaklaşımlarla eğilin ve sorumluluklarınızdan kaçmayın. Bu sene, yakın çevre ilişkileriniz sizi yukarılara taşıyabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız günlük işleriniz ve koşturmalarınızla başlıyor. Sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde geçmiş konu ve olaylar üzerinizde stres yaratabilir. Karşınıza gelecek olayları çözmeniz ve uğraşmanız gerekecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza çocuğunuzla veya aşkınızla olan güzel ilişkilerle giriş yapacaksınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber atacağınız adımlar gününüzü verimli kılacak. Aile arası konuşmalar, kafanıza takılan konular üzerine eğilebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta aile ortamlarınızda misafir ağırlayarak veya sevdiğiniz kişilerle bir araya gelerek yorgunluğunuzu atacaksınız. Dış ortamlara ayak uydurmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Yakın çevrenizle olan konuşmalarınızda kolay ikna olmayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız yakın çevrenizdeki insanlarla yapacağınız etkili ve rahat planlarla başlıyor. İletişiminizde rahat akıcı ve insanları anlayan tavırlarınız önde olabilir. İş alanlarınızda geçmişte yaşanılan olaylara benzer durumlar öne çıkacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi kazanımlarınız, hayatınızdan alacağınız keyif ön planda olarak haftanızı başlatacaksınız. Kendi kişisel planlarınızı, günlük iş akışınıza uydurmak üzerinizde stres yaratabilir. Diğer alanlarda sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta kendi keyfinize, yapacaklarınıza daha fazla önem vereceksiniz. İnsanlarla kuracağınız bağların hayatınızı geliştirdiğini görebilirsiniz. İş hayatınızda benzer problemlerin tekrardan yaşanması, keyfinizi gölgelemesin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı dinleyebilir, tüm eleştiri oklarını yumuşak bir şekilde kendi iç dünyanıza yönlendirebilirsiniz. Önemli planlarınız varsa bu haftabaşını bu planlarınızı organize ederek geçirin. Geçmiş ilişkilerinizde yaşadıklarınızın sizi yormasına izin vermeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlarla başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak size yarayacak. Sevginizi ve alakanızı aile ortamlarınızdaki insanlara aktarırken sıkıntı duyabilirsiniz. İnsanların söylediklerini kulak arkası yapmayı öğrenin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız aktif, çalışkan, iş bitirici etkilerle başlıyor. Etrafınızdaki insanlar için birşeyler yapma isteğiniz yüksek olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde üzerinizde stres hissetseniz bile bugün memnuniyetiniz yüksek olacak. Bir para mevzusu kafanıza takılabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta seyahatteyseniz, tatideyseniz, uzak yerlerde haftanız olumlu etkilerle başlıyor. Farklı insanlardan göreceğiniz ilgi hoşunuza gidebilir. Ortak bir harcamanız varsa inatlaşmaları geride bırakın. Aile ortamlarınızdan alacağınız haberlere olgun yaklaşmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız para harcamalarınıza yönelik adımlarla başlıyor. Maddi konularda hesabınızı iyi yapacak, iş alanlarınızdaki gelişmelerle gelecek planlarınıza odaklanacaksınız. Özel ilişkilerinizde kafanız gereksiz konulara takılı olabilir, endişelerinizden sakının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya özel ilişkilerinizdeki alacağınız tatmine ve sevgiye odaklanarak başlayacaksınız. İnce eleyip sık dokuduğunuz konularda istediğiniz sonuçlara ulaşacaksınız. Bir tek sevdiğiniz insana karşı enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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