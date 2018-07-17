AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün gece saat 21:42’ye kadar Ay Başak’ta dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Bu saate kadar önemli işler yerine tamamlanması gereken işlerin üzerine düşelim. Sevdiklerimize karşı mükemmelliyetçi tavırlardan, eleştiriden kaçınalım. Gece saatlerinde sosyalleşmeye başlıyoruz, günlük konular yerini özel ilişkilere bırakabilir.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; neşeli, cömert, dürüst, patavatsız, sezgileri kuvvetli bir insansınız. İş hayatınızda şans sizden yana olacak. Başkalarının yanında çalışmak yerine kendi istediğiniz bir alanda daha başarılı olursunuz. Ailenize ve evinize düşkünsünüz. Bu sene, iş hayatınızda değişimler yaşayabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda iletişim halinde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizde kalıcı adımlar atabilirsiniz. Titizliğinizi bir kenara bırakmalı ve bugün biraz rahatlamaya özen göstermelisiniz. Birden fazla işle uğraşmak bu aralar sizi yorabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatın daha eğlenceli ve rahat yanlarına odaklanabilirsiniz. Eğlence alanlarınıza harcamalarınız artabilir. Hayatınızın iyi yönde geliştiğini artık farkediyorsunuz. Etrafınızda olup biten olaylara karşı esnek olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ve alışkanlıklarınızı gözden geçireceğiniz bugün, evinizde ve aile ortamlarınızda kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizde istikrarınız tam olacak. Moralinizi hep yüksek tutun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün genel anlamda iş bitirici tavrınız devrede olacak. Kafanız bu aralar tamamen para kazançlarınıza odaklanmış durumda olabilir. Yakın çevrenizle girişeceğiniz işlerde istikrarlı sonuçlar elde edebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddi konularda sevindirici haberler alabilir, aile hayatınıza masraflarınızı arttırabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi almayacak, ekonomik davranmaya özen göstereceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kimseyi kafanıza takmayacak ve sadece kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizle girişeceğiniz işlerinizde yavaş ama temkinle ilerleyebilirsiniz. İşlerinizden arta kalan zamanlarda parasal konular kafanızı kurcalayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bilinçaltınız ve sezgileriniz fazla çalışacak. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan beklediğiniz desteği göreceksiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize oturabilir. Akşam saatlerinde alacağınız haberler sizi heyecanlandıracak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla bağlantılarınızda, bulunduğunuz çevrelerde duygu iniş çıkışlarınız, mükemmeliyetçilik gibi duygularınız yüksek olabilir. Kariyerinizde oluşan olumlu gelişmeler, gelecek planlarınızı bugün hızlandırabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştireceğiniz alanlar size önemli fırsatlar sunabilir. Dış ortamlarda veya seyahatlerde olmaya bayılıyorsunuz ve kendinizi böyle rahatlatabilirsiniz. İş alanlarınızda yapmak istedikleriniz için uygun ortamlar oluşacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para konularında olumlu etkiler altındasınız ve uzak çevre ilişkileriniz devrede olacak. Bugün iş konularında sosyal çevrenizden ve arkadaş ortamlarınızdan alacağınız destekler işinize yarayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün para alışverişleriniz veya hesaplarınız kafanızı kurcalayabilir. Özel hayatınızda güçlü ve güzel etkiler altındasınız ve bu dönem eğlenceli ortamlara harcamalarınız artabilir. Kendinizi rahatlatmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla ilişkilerinizde bazı sorunlar oluşabilir. Bu alanda alınacak bazı kararlara ihtiyacınız var. Sınırlarınızı belirlemelisiniz.İş alanlarınızda aklınıza düşen fikirleri iyice gözden geçirin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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