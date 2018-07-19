BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün öğle saatlerine kadar alacağımız haberler bizi zorlayabilir. Öğle vakitleri anlaşmaya, mantıklı davranmaya yatkın olacağız. Önemli görüşmelerimiz için öğleden sonrasını rahatlıkla kullanabiliriz. Akşam saatlerinde duygularımız ve mantığınız arasında köprü kurmak kolay olmayabilir. Gece saatlerindeyse sıkılganlıklarımız yüksek çalışacak.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; sabırsız, fevri, zeki, değişken ve ilerici bir insansınız. Sezgileriniz çok kuvvetli ve zekanızı işinizde gösterebileceğiniz alanlarda başarı sizin olacak. Duyarlı ve kararsız olmazsanız yaşantınızdan daha fazla tatmin sağlayacaksınız. Bu sene, maddi konularda dengenizi korumalı, karşınıza gelecek olan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi duygusallıklarınız özel ilişkilerinizi bugün zorlayabilir. Mantıkla atılacak adımlar size her zaman kazandırıyor. Göz önünde olacağınız ortamlarda dramatik atışmalardan uzak durun, sevdiklerinize karşı herşeyi ben bilirim tavrını bırakmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda dengeyi sağlamak isterken yakın çevrenizdeki olaylara vereceğiniz tepkiler bu etkiyi zorlaştırabilir. Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol etmelisiniz. Akşam saatlerinde özel hayatınızda sıkılganlıklarınız yüksek olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda varsa çocuğunuza karşı daha ilgili olmanız gereken günlerden bir tanesi. Yalnız parasal konulardaki dengesizlikler duygusal iniş çıkışlarınızı tetikleyebilir. Akşam saatlerinde günlük işlerinizi tamamlamak konusunda sabırsız olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda daha mantıklı, keyifli ve dengeli hareket etmek isteyecek, diğer yandan duygusal tepkilerinizle dengeyi kurmakta zorlanacaksınız. İnce eleyip sık dokumazsanız hayattan alacağınız keyif bugünlerde yüksek olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizde irtibat halinde olduğunuz kişilerle bugün kısa vadeli, etkili planlarınızı devreye sokmak isterken elde olmayan durumlar işlerinizi sekteye uğratabilir. Akşam saatlerinde gün içinde yaşayacağınız sorunları aile hayatınıza taşıyabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda dengeli, nazik ve mantıklı yönleriniz ön planda olurken, arkadaş ortamlarınızdan alacağınız bazı haberlere vereceğiniz tepkiler dengenizi şaşırtabilir. Fikirlerinizdeki değişkenlik ve sabırsızlık hissi akşam saatlerinde ortaya çıkabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arzularınız, keyfiniz oldukça yerinde diğer yandan toplum içi duruşunuzla kendi istekleriniz bugün maalesef örtüşmeyebilir. Kendinizi dengesiz durumlar içinde bulabilirsiniz. Maddi konularda anlıkı kararlardan akşam saatlerinde kaçının.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri planda durduğunuz işlerinizde bugün dengeyi sağlamak kolay olmayabilir. Dışarıdan alacağınız tepkileri günlük hayatınızda daha rahat enerjilerle kullanmalısınız. Akşam saatlerinde özel alanlarınızda beklentileriniz yüksek çalışacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla parasal konuşmalara ve anlaşmazlıklara dikkat edin. Kendinizi farklı olaylar içinde bulabilirsiniz. Bu dönem en fazla alınganlığı parasal konularda gösterebilirsiniz. Başkalarının ne yaptığıyla çok ilgilenmeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum önü işlerinizde ve iş hayatınızda ortaklı hareket etmekte ve orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında gitgelleriniz olabilir. İnat etmediğiniz zamanlarda etrafınızdakilerden güzel sonuçlar alabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başınız alıp uzaklara gitmek isterken, tatil hayalleri kurarken, yapılması gereken günlük işleriniz üzerinize üşüşebilir. Herkesi memnun etmenin bir yolunu arar gibisiniz ama henüz bu yolu bulup keşfeden yok, devrimciliğinizi başka yönde kullanın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşin eğlence kısmı sizi daha fazla ilgilendiriyor, para hesap kitap işleri üzerinizde ağırlık yaratabilir. Bu yüzden bugün günlük işlerinizde daha efektif davranmalısınız. Arkadaşlarınızla aranızda sürtüşmeleri çok fazla uzatmayın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİNGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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