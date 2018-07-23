HAFTAYA BAKIŞ

Bu hafta bizi yaz aylarında en fazla zorlayacak haftalardan bir tanesi olabilir. İlişkilerimizde ve parasal konularda haftabaşı, Salı günü hayalkırıklıklarına ve sorunlara açık olmalıyız. Perşembe günü merkür Aslan burcunda gerilemeye başlıyor ve birgün sonra Mars etkisinde Tam Ay tutulması yaşayacağız. Geçmişteki eylemlerimizle yüzleşmemiz gereken, içimize attıklarımızı kontrol etmekte zorlanacağımız bu hafta sinir ve gerginliklere karşı sağlığımıza gereken özeni göstermeyi unutmayalım.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; hırslı, özgür, otoriter, başarılı bir insansınız. Kimse umrunuzda değil ve onların yardımlarına aldırmadan istediklerinizi rahatlıkla yapıyorsunuz. Beklenmedik kazançlar ve başarılarınız olacak. Otoriter yanlarınızı özel hayatınıza yansıtmayın. Bu sene, ilişkilerinizde kendinizi çok fazla kandırmayın. Gerçekçi olursanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya dış ortamlara bağlı işlerinizle, seyahatler veya ticari konularla başlayabilirsiniz. Gün içinde kafa karışıklıkları önemli işlerinizde sizi zorlayabilir. İş alanlarınızdaki titizliğinizle, eleştiren yönlerinizle kolay memnun olmayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza ortak parasal işleriniz ve bu alanda yapılması gereken işlerinizle başlayacaksınız. Eğlence ve aşk hayatınız için yapmanız gereken harcamalar veya alışverişler sizi tatminsiz kılabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız tavsiyelerin işinize yaramadığını görebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Aile hayatınızda mutluluğu ve huzuru elde etmek kolay olmayabilir. Olumsuz bakış açısından uzak durun. Önemli insanlar tarafından kolay etki altına girebilir, kararsızlıklarınızı tetikleyebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya günlük işleriniz, tamamlanması ve halledilmesi gereken koşturmalarınızla başlayabilirsiniz Yakın çevrenizle beraber planladığınız gününüzde istediğiniz verimliliği almanız kolay olmayacak. Uzaklardan duyacağınız haberler sizi yanıltabilir ve duygu değişimlerinizi hızlandırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza keyifli işlerle, varsa çocuğunuzla ilgili konulara önem vererek başlıyorsunuz. Risk almayı sevebilirsiniz ama bu haftabaşı riskli adımlarda memnuniyetiniz yüksek olmayabilir. Parasal konular kolay neşenizi kaçırabilir, banka işlerinizde kararsızlıklarınıza dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız aile hayatınıza, yuvanızda yapılması gereken işlerinizle başlıyor. Kendi isteklerinizi ön planda tutmanız bu Pazartesi ev ortamlarınızdaki memnuniyetsizlikleri arttırabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın aklınızı bulandırması ve kararsızlıklarınızı arttırması söz konusu olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız yakın çevrenizle yapacağınız işlerinizle başlıyor. Yapmanız gereken işleriniz varsa bu haftabaşı isteksizliğiniz ve kararsızlıklarınız yüksek olabilir. İşlerinizi iyi organize etmeli, başka günlere bırakmamalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza parasal işlerinizin üzerine eğilerek başlayacaksınız. Bu Pazartesi önemli ve riskli parasal işleriniz varsa dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kararsızlıklarınız adım atmanız gereken noktalarda sizi geciktirebilir. Arkadaşlarınızla planlarınızda keyif alamayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız kişisel istek ve beklentilerinizi yerine getirme isteğinizle başlıyor. Bu haftabaşı önemli haberler alabilirsiniz. Hızlı sonuçlar almanız gereken bir günse memnuniyetsizlikler oluşabilir. Aile hayatınızdaki belirsizlikler kararsızlıklarınızı tetikleyebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız geri planda tuttuğunuz işlerinizle başlıyor. Planlarınızdan ve yapacaklarınızdan çok fazla bahsetmek istemeyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar kafanızı karıştırabilir veya iletişimsel işlerinizde kararsızlıklarınız yüksek olabilir. Kolay tatmin olmayacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya sosyal çevrenizle beraber yapacağınız planlarla başlayabilirsiniz. Önemli parasal işleriniz veya ödemeleriniz varsa bu Pazartesi kafa karmaşasına dikkat etmeli, büyük harcamalardan kaçınmalısınız. Olaylar gözünüzde gereksiz büyüyebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız kariyer ve iş konularınızla başlıyor. Özel hayatınızda işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir, bazı hoşnutsuzluklarla gününüzü zor sokmamalısınız. İş alanlarınızda kararsızlıklarınız önemli adımlarınızda sizi bu Pazartesi zorlayabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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