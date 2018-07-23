HAFTAYA BAKIŞ
Bu hafta bizi yaz aylarında en fazla zorlayacak haftalardan bir tanesi olabilir. İlişkilerimizde ve parasal konularda haftabaşı, Salı günü hayalkırıklıklarına ve sorunlara açık olmalıyız. Perşembe günü merkür Aslan burcunda gerilemeye başlıyor ve birgün sonra Mars etkisinde Tam Ay tutulması yaşayacağız. Geçmişteki eylemlerimizle yüzleşmemiz gereken, içimize attıklarımızı kontrol etmekte zorlanacağımız bu hafta sinir ve gerginliklere karşı sağlığımıza gereken özeni göstermeyi unutmayalım.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; hırslı, özgür, otoriter, başarılı bir insansınız. Kimse umrunuzda değil ve onların yardımlarına aldırmadan istediklerinizi rahatlıkla yapıyorsunuz. Beklenmedik kazançlar ve başarılarınız olacak. Otoriter yanlarınızı özel hayatınıza yansıtmayın. Bu sene, ilişkilerinizde kendinizi çok fazla kandırmayın. Gerçekçi olursanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya dış ortamlara bağlı işlerinizle, seyahatler veya ticari konularla başlayabilirsiniz. Gün içinde kafa karışıklıkları önemli işlerinizde sizi zorlayabilir. İş alanlarınızdaki titizliğinizle, eleştiren yönlerinizle kolay memnun olmayacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza ortak parasal işleriniz ve bu alanda yapılması gereken işlerinizle başlayacaksınız. Eğlence ve aşk hayatınız için yapmanız gereken harcamalar veya alışverişler sizi tatminsiz kılabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan alacağınız tavsiyelerin işinize yaramadığını görebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Aile hayatınızda mutluluğu ve huzuru elde etmek kolay olmayabilir. Olumsuz bakış açısından uzak durun. Önemli insanlar tarafından kolay etki altına girebilir, kararsızlıklarınızı tetikleyebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya günlük işleriniz, tamamlanması ve halledilmesi gereken koşturmalarınızla başlayabilirsiniz Yakın çevrenizle beraber planladığınız gününüzde istediğiniz verimliliği almanız kolay olmayacak. Uzaklardan duyacağınız haberler sizi yanıltabilir ve duygu değişimlerinizi hızlandırabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza keyifli işlerle, varsa çocuğunuzla ilgili konulara önem vererek başlıyorsunuz. Risk almayı sevebilirsiniz ama bu haftabaşı riskli adımlarda memnuniyetiniz yüksek olmayabilir. Parasal konular kolay neşenizi kaçırabilir, banka işlerinizde kararsızlıklarınıza dikkat edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız aile hayatınıza, yuvanızda yapılması gereken işlerinizle başlıyor. Kendi isteklerinizi ön planda tutmanız bu Pazartesi ev ortamlarınızdaki memnuniyetsizlikleri arttırabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın aklınızı bulandırması ve kararsızlıklarınızı arttırması söz konusu olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız yakın çevrenizle yapacağınız işlerinizle başlıyor. Yapmanız gereken işleriniz varsa bu haftabaşı isteksizliğiniz ve kararsızlıklarınız yüksek olabilir. İşlerinizi iyi organize etmeli, başka günlere bırakmamalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza parasal işlerinizin üzerine eğilerek başlayacaksınız. Bu Pazartesi önemli ve riskli parasal işleriniz varsa dikkatli olmaya çalışmalısınız. Kararsızlıklarınız adım atmanız gereken noktalarda sizi geciktirebilir. Arkadaşlarınızla planlarınızda keyif alamayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız kişisel istek ve beklentilerinizi yerine getirme isteğinizle başlıyor. Bu haftabaşı önemli haberler alabilirsiniz. Hızlı sonuçlar almanız gereken bir günse memnuniyetsizlikler oluşabilir. Aile hayatınızdaki belirsizlikler kararsızlıklarınızı tetikleyebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız geri planda tuttuğunuz işlerinizle başlıyor. Planlarınızdan ve yapacaklarınızdan çok fazla bahsetmek istemeyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar kafanızı karıştırabilir veya iletişimsel işlerinizde kararsızlıklarınız yüksek olabilir. Kolay tatmin olmayacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya sosyal çevrenizle beraber yapacağınız planlarla başlayabilirsiniz. Önemli parasal işleriniz veya ödemeleriniz varsa bu Pazartesi kafa karmaşasına dikkat etmeli, büyük harcamalardan kaçınmalısınız. Olaylar gözünüzde gereksiz büyüyebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız kariyer ve iş konularınızla başlıyor. Özel hayatınızda işler düşündüğünüz gibi gitmeyebilir, bazı hoşnutsuzluklarla gününüzü zor sokmamalısınız. İş alanlarınızda kararsızlıklarınız önemli adımlarınızda sizi bu Pazartesi zorlayabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİNGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.