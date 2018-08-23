BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün güneş başak burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğimizde eleştirel, mükemmeliyetçi, pratik ve titiz yönleri ortaya çıkaracak. Daha fazla çalışmak isteyebilir, üretken yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Ayaklarımız yere sağlam basmak isteyecek. Başak burçları ve diğer toprak burçları olan oğlaklar, boğalar için de keyifli ve kendilerini rahat hissedecekleri bir dönem başlıyor.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; hayalperest, romantik, biraz kendini düşünen bir insansınız. Sevincinizi göstermekte ve duygularınızı ortaya koymakta zorlanıyorsunuz. Şanslı ortamlar ve insanlar ilginizi daha fazla çekiyor, bu yüzden arkadaşlıklarınızda ve ilişkilerinizde zengin ve varlıklı insanlarla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bu sene, şansınız çok yüksek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi iş ve hizmet alanlarınıza kaydıracaksınız. Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilir, faydalı bir şeyler yaptıkça kendinizi ve güveninizi daha rahat kazanabilirsiniz. Sağlığınız sizin için önemli olmaya başlıyor. Çok çalışacağınız bir dönem geliyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, aşk konularında, çocuklarla ilgili olaylarda veya yaratıcılık gerektiren işlerinizde gösterebilirsiniz. Aşk, hayatınızın merkezine yerleşmeye başlayacak. Aşkı yaşamak isteyenler, yaşayanlar konsantrasyonlarını bu alana yönlendirecekler.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, itibariyle kişiliğinizi ve kimliğinizi ev ve aile hayatınızla ilgili işlerde ortaya koyacak, kendinizi ailenize adayacaksınız. Yine eski ailevi konular gündeminizde olacak ve siz analiz ederek, olaylara pratik ve somut yaklaşarak çözümler üretmek derdinde olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, yakın çevre alanlarınıza ve aktivitelerine kaydıracaksınız. İletişiminiz hızlı akacak, satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar, yayıncılık ve teknik gerektiren işleriniz varsa gerekli düzenlemeleri yapabilir, gözden kaçırdıklarınıza odaklanabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu geçen bir ay çalıştınız, hazırlandınız ve bir takım atılımlarda bulundunuz, şimdi gelen ayda ise, kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konularda, maddi alanlarda çalıştıracaksınız. Çünkü atılımlarınızın karşılığını somut olarak görmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahip olmak, size gerekli tatmini sağlayabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kendi şahsi hayatınıza ve kararlarınıza yönelteceksiniz. Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olacak ve kendinizi ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Beklenmedik oluşumlar hayatınızın yönünü şekillendirmenize neden olacak. Hala geçmişe takılı kalmış konularınız varsa bunlardan kurtulmanın ve bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar kendinizi göstereceğiniz alanlar. Bu konularda kimliğinizi kullanacak, güvenilir yönlerinizle, çevrenizi iyi idare edeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kariyer ve iş alanlarınızda ortaya koymaya başlıyorsunuz. Artık işlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz. Yine bu bir ay boyunca insanlar sizi konuşuyor olacaklar.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Seyahatler sizi heyecanlandıracak. İşiniz veya kendinizle ilgili bir kurs yada seminere katılabilir, iş seyahatine çıkabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız. Bu dönem, harcamalarınız ve ödemeleriniz hususunda bazı şeyleri gözden geçirmek, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak. Ortaklaşa işleri olanlar yine bu dönemde beraber hareket etmeye özen gösterecekler.

Hande Kazanova / Habertürk

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