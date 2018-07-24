BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün devrede olan Venüs- Neptün karşıtlığıyla ilişkilerimizde sorunlara ve hayal kırıklıklarına açık olacağız. Karşı tarafı ve ilişkimizi gözümüzde büyütmüş olabilir ve bunun sonucunda acı çekebiliriz. Bu süreçte yeni bir ilişkiye adım atmamaya ve ilişki kararları almamaya özen gösterelim. Maddi konularda da sıkıntı ve sorunlar oluşabilir.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; çekici, sevecen, sanata düşkün bir insansınız. Kendinize olan düşkünlüğünüz çok fazla ve bunun üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Gerçeklerle yüzleşmek bazen sizi rahatsız etse de, kariyer ve iş hayatınızda size kolaylık sağlayacak. Bu sene maddi konularda şans sizden yana, hayatı keyifle yaşayacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Yanınızda çalıştırdığınız insanlardan beklentileriniz karşılanmayabilir veya siz birilerinin yanında çalışıyorsanız istediğiniz verimi vermek ve almak kolay olmayacak. İlişkilerinizdeki hayal kırıklıkları ve sıkıntılar devrede olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda bazı hayal kırıklıkları veya ilişki sorunları oluşabilir. Sevdiğiniz insana gereğinden fazla değer verdiğinizi ve bu değerin karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanların ön ayak olacağı bir ilişki sizi yanıltabilir. Varsa çocuğunuzla olan ilişkinizde de sorunlar oluşabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ilişkilerinizde, anne-baba ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları, yanılgılar oluşabilir. Onlardan beklediğiniz davranışı bulamayacağınız gibi, onlar da sizi aynı noktadan görebilirler. Onlardan bir beklentiniz varsa bu beklentinizi daha düşük tutumanızda ve gerçekçi davranmanızda fayda olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem ailevi konularda, hem arkadaşlık ve yakın çevre ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlara açık olabilirsiniz. İlişkilerde kafanız ve durumlar net olmayabilir veya siz düşüncelerinizde bazı insanlara gereğinden fazla paye vermeye meyilli olabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda hayal kırıklıkları ve sorunlara dikkat edin. Önemli bir alışverişiniz varsa kolay aldanmalara ve kanmalara karşı kendinizi hazırlayın ya da dikkatli olun. İlişkilerde parasal konularda sorunlara açık olacaksınız. Eşinizin veya partnerinizin parasal meselelerle sizden farklı bir şekilde baş ettiğini görebilirsiniz. Karşı tarafa çok yüklenmeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde hayalkırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Sevdiğiniz kişiyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tüm bunlar karşı tarafın kararsızlığından ve hayatındaki belirsizlikten kaynaklanabilir. ilişki sorunları sizi mutsuz kılabilir ama bu konulara gereğinden çok kafanızı takmamaya çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alacağınız bazı haberler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Özellikle iş hayatınızdaki belirsizliklere çok fazla takılmamalısınız. İlişkilerinizde ve iş bağlantılarınızda kendinizi kandırmaktan ve diğer insanlara kapılıp gitmekten uzak durun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sorunlara ve sıkıntılara açıksınız. Sosyal çevre ilişkileriniz üzerinizde hayal kırıklığı yaratabilir. İlişkilerden veya kadınlardan yana şansınız yüksek olmayacak. Bu dönemde bir ilişkiye başlamamaya özen gösterin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde yani toplum önünde sevdiğiniz insanla veya ailenizle olan ilişkilerinizde bazı hayal kırıklıkları, ilişki sorunlarına açık olabilirsiniz. Aile bireyleriniz arasındaki ilişkilerde sizi yanıltabilir veya yorabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancılarla (daha az samimi olduğunuz kişilerle) olan ilişkilerinizde, bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Fikirsel olarak aldanmalara veya kandırılmalara açık olabilirsiniz. Bazı seyahatler, ilişkiler sizi zorlayabilir. Kişileri fazlasıyla gözünüzde büyütmüş olabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa parasal konularda, ödemelerinizde bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar oluşabilir. Önemli harcamalarda bulunmamaya çalışmamalısınız. Parasal işlerinizde gözünüzü dört açın. Partneriniz için de aynı durum söz konusu olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızdaki birebir ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntılar ve sorunlar oluşabilir. Hayal kırıklıkları ve bazı sorunlara açık bir gün içindesiniz. Ya da sizin kararsızlıklarınız ortaklaşa işlerinizde ve özel hayatınızda sorun yaratabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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