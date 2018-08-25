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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (25 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

25.08.2018 - 02:06 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşacak Güneş- Uranüs olumlu açısıyla  farklı ve değişik konulara yönelebilir, hayatımızda değiştirmek istediğimiz olaylara daha esnek ve rahat yaklaşımlar geliştirebiliriz. Hayat bizi destekleyecek ve biz de olaylara daha olumlu yaklaşacağız. Bilincimiz açılabilir ve öğrenmekten, fark etmekten mutluluk duyabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; duygusal, etkileyici, rahat, fedakar ve düşünceli bir insansınız. Özel hayatınızda şansınız yüksek olacak ve evliliğiniz sayesinde rahat bir yaşam süreceksiniz. Politika, hukuk, insanları ilgilendiren her konuda iş yapabilirsiniz. Bu sene, çok büyük adımlar atabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bu aralar hayatın akışına kendinize bırakacak, kafanızda toparlamanız gereken konulara öncelik vereceksiniz. Arkadaş çevrenizdeki insanlarla ortak fikir alışverişleriniz sizi zengin kılıyor. Önemli açılımlara açıksınız. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU           

Özel hayatınızı ilgilendiren konularda açık fikirlilik ve heyecan sizi tetikleyebilir. Her şeye yaklaşımınız rahat, esnek ve kendiliğinden olacak. Toplumsal konularda yardım isteğiniz yüksek olurken, arkadaşlarınızla ilgili bir konu gündeme gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU           

Aile yaşantınızda işlerin daha kolay ve rahat bir şekilde yoluna girdiğini görebilirsiniz. Ailenizle beraber uyumlu bir şekilde hareket etmek sizi rahatlatabilir. Gelecek planlarınızda sevdiklerinizden desteğiniz yüksek, önemli kariyer açılımları kapınızda. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

İletişiminizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde anlayışlı, değişik ve farklı yönlerinizle hareket edeceksiniz. Gelecek planlarınız sizi heyecanlandırabilir. Aile hayatınızda eviniz için yapacağınız harcamalarınız sizi mutlu edecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Kariyer ve iş alanlarınızda yapılması gerekenleri bugün fark edecek, etrafınızda olup bitenlere karşı anlayışlı ve esnek davranacaksınız. Özel ilişkilerinizde sevdiğiniz insanla iletişiminiz sizi yukarılara taşıyabilir. Parasal konularda açılımlarınız var.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Geleceğe yönelik planlarınızda kafanızda bir sürü fikir olabilir ama bu fikirlerden size en heyecanlı ve canlı geleni seçeceksiniz. Karşınıza gelecek olan fırsatlarda rahat etkiler söz konusu. Yapılması gereken işleriniz size göz kırpıyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

İlginizi çeken sizi geliştirecek ruhani çalışmalar, fikirler bu aralar açılımlarınızı hızlandırabilir. Hayata farklı gözlerle bakmasını bileceksiniz. Hayatın size sunacağı ipuçlarını toplamalısınız. Özel hayatınızda sevdiğinizle olan bağlarınız bugün kuvvetli akacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz, ortaklıklar, ilişkilerle şekilleniyor. Sevdiğinizle beraber yapacağınız gelecek planları aranızdaki sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Bugün aile ilişkilerinizde aradığınız huzuru bulabilirsiniz. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Başlayacağınız işlere pozitif ve esnek yaklaşımınız bu alanlarda istediğiniz sonuçların karşınıza gelmesine neden olabilir. Hayata umutla bakacaksınız. İletişiminizde arkadaşlarınızla planlarınız devrede olabilir. Güzel kontaklar kuracaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Geleceğe yönelik önemli adımlarınız için önünüze güzel seçenekler çıkabilir. En azından siz hayata rahata ve farklı gözlerle bakmasını bilecek, bu aralar daha rahat nefes alacaksınız. Parasal olarak göz önünde olacağınız yerlerde harcamalarınız olabilir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU      

Değişik ve farklı bilgilere, kendinizle ilgili önemli değişimlere ihtiyacınız olabilir ve bunları rahatlıkla hayatınıza geçirebilirsiniz. Bugün planlarınızı uygularken farklı insanlardan fikir alabilir, değişik ortamlarda mutlu olabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Özel hayatınızın farklı ve sizi harekete geçirecek iletişime ihtiyacı var ve bugün bunu bulmak zor olmayacak. Ortaklı adımlarda güzel ve değişik fikirlerinizi çevrenizdekilere sunabilirsiniz. Sizi zorlayacak konu ve kişilerden mümkün olduğunca uzak durun.

 

 

Hande Kazanova / Habertürk

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