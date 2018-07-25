BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde devreye giren Güneş - Uranüs karesiyle farklı ve değişik davranma isteğimiz, olması gerekenle çatışabilir. Asilik, isyankarlık, baş kaldırma gibi etkilere dikkat etmeliyiz. Otoritelerle, üst kademeyle olan bağlantılarımızda sıkıntı ve sürtüşmeler oluşabilir. Sıkılganlıklara dikkat etmeli, başkalarını düşünerek atacağımız adımlarla kendimizi ve çevremizi şifalandırabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; aktif, güvenilir, lider, kendini ifade eden bir insansınız. Herkesi yönlendirmeyi ve idare etmesini iyi biliyorsunuz. Ama sizi başka noktalara sürükleyecek arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Bu sene değişik ve farklı olan herşey daha fazla ilginizi çekebilir. Rutin olandan, düzenden çabuk sıkılacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün borsada yatırım yapıyorsanız, spekülatif işleriniz varsa dikkatli olun. Para alanınızda ani değişimler, farklı davranma isteği, bu tarihte sizi zorlayabilir. Eğlence, çocuk ve aşk harcamalarınızı kontrol altına almaya çalşn. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insana yardım etme isteğiniz yüksek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile eşrafından büyüklerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Farklı ve değişken davranışlarınız, onlardan almanız gereken onayı zora sokabilir. Evliyseniz kendi kurduğunuz ailenizde sorunlar yaşabilirsiniz. Fedakar bir iletişim herşeyin anahtarı olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik olaylar, yakın çevre iletişiminizi bozabilir. Değişik ve farklı davranışlarınız, en çok yakın çevrenizde bulunan insanları ve koşulları etkileyecek. Biraz anlayışlı olmaya çalışın. Arkadaşlarınızla ve çevrenizle yaşadıklarınızı paylaşmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınızdaki değişimler, sıradışı oluşumlar sizin para alanınızı etkiliyor olacak. Arkadaş ilişkilerinizde, iş alanlarınızda parasal meselelerde düşünmeden köprüleri yıkmak yerine sakin durmayı ve mantıklı davranmayı tercih etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda patronlarınızla olan ilişkilerinizde zorlanmalar ve sürtüşmeler söz konusu olabilir, göz önünde olacağınız ortamlarda davranışlarınıza dikkat edin, isyankar davranmamaya özen gösterin. Size ne yapılması gerektiği söylendiğinde cinleriniz tepenize çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevrelerde, seyahatte, tatilde veya daha az tanıdığınız insanların yanında kolay sinirlenmelere ve tepki vermelere açıksınız. Alacağınız haberler karşısında, insanlarla anlaşmak ve uzlaşmak zor olabilir. İnatçılık ve ısrardan kaçının.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para işinde olduğunuz arkadaşlarınızla bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Parasal konulara farklı ve değişik yaklaşımınız, iş yaptığınız insanlar tarafından kabul görmeyebilir. Parnerinizin desteğine ihtiyacınız olabilir. Onunla olan bağlantılarınızı doğru adımlarla yenileyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda, göz önünde olacağınız ortamlarda ilişkiniz kopma noktasına gelebilir. Veya beraber çalıştığınız, ortak iş yaptığınız insanlarla anlaşmakta zorluklar görülebilir. Bir takım arkadaşlarınızın tavsiyesine kulak verebilirsiniz ama kendi iç sesinizi de es geçmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak ortamlarda, iş anlaşmalarınızda, seyahatlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Daha az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinizde anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Ya da iş değişimleriniz, tatilinizi engelleyebilir. Maddi konularda gözünüzü açık tutumalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi isteklerinizi önemserken, aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda krizler ve zorlanmalar oluşabilir. Tutkularınızla hareket etmek, inatçılık, sıkılganlıklar sizi zorlayabilir. Risk içeren işleriniz, parasal konularda adımlarınız varsa dikkatli olmakta fayda var.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda otorite sürtüşmeleri, sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Çabuk sıkılacak ve size söylenilenleri yapmak istemeyeceksiniz. Ortaklı işlerinizde de davranışlarınız herşeyi bir anda zor bir duruma götürebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde aksamalar, bozulmalar veya sorunlar görülebilir. Farklı ve değişik bir gün isteği, iş alanlarınızda zorlanmalara neden olacak. Yakın çevrenizle anlaşmaya bakın ve sıkılganlıklardan uzak durun.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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