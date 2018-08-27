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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (27 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

27.08.2018 - 01:35 | Güncelleme:

HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Balık burcunda oluşan Dolunay etkisiyle başlıyoruz. Bu haftabaşında daha keyfi, daha anlayışlı ve biraz da tembel etkiler altında olacağız. Bu Pazartesi 2 aydır geri hareketinde bulunan Mars düzeliyor. Girişimlerimiz, adımlarımız adına daha rahat ve etkili bir şekilde enerjimizi ortaya koyacağız. Bu hafta bazı olumsuzluklar içsel streslerimizi arttırabilir, sorumluluklarımız üzerimize bir yük gibi çökebilir. Salı günü devreye giren Merkür- Jüpiter dik açısıyla düşüncelerimizi ortaya koyarken çoşkulu, iyimser ve biraz da abartılı olabiliriz. Önemli şanslar karşımıza gelebilir ama aşırı iyimserlikle tutamayacağımız sözler altına girmemeye özen gösterelim. Detayları gözden kaçırmayalım. Herkese iyi haftalar...

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; edebiyat, sanat, müzik alanları ilginizi çekiyor ve işiniz bu alanlardan olmalı. Ortalığı karıştıran bir havanız var ve yakın çevre ilişkileriniz çok kuvvetli. Yeteneklerinizi iyi kullanmayı öğrenmeli, kendinize olan güveninizi arttırmalısınız. Özel yaşantınızda duygusal iniş çıkışlarınız çok fazla. Bu sene, kendinizi hayatın akışına bırakmaya çalışın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Haftanız geri plandan akacak işlerinizle başlıyor. Bu haftabaşı 2 aydan beri gerileyen Mars düzeliyor. Artık kendinizi iyi güçlü ve güvenli görebilirsiniz. Kariyer ve iş alanlarınızda yaşadığınız engellerin, ertelenmelerin, enerji sıkıntılarının geride kaldığını görebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Haftanız sosyal ilişkilerinizle başlıyor. Bu haftabaşı Mars’ın düzelmesiyle birlikte  eğitim, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret ve hukuk alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunların geride kaldığını görebilirsiniz. Enerjiniz rahatlıyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bu haftabaşı Mars düzeliyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmaya başlayacaksınız. Girişimleriniz, adımlarınız artık daha rahat atılabilir. Arkadaşlarınız, gelecek planlarınız, parasal konulardaki girişimlerinizde harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bu haftabaşında enerjiniz normale dönmeye başlıyor. 2 aydan beri girişimleriniz konusunda, maddi ve özel alanlarınızda zorlandığınız konuları geride bırakacaksınız. Özel hayatınızda artık daha etkili bir şekilde hareket edebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Haftanız parasal işlerinizle başlıyor. Yine bugün 2 aydan beri gerileyen Mars düzeliyor. Enerjinizin düzeldiğini görecek, iş sorunlarınızın yanınızda çalıştırdığınız insanların sıkıntılarının geride kaldığını göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili konularda da enerjinizi kontrollü çalıştıracaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Haftanız ilişkilerinize odaklanarak başlıyor. Bu Pazartesi itibarıyla Mars düzeliyor. Hayat enerjinizi, girişimlerinizi özel hayatınızda ortaya koyabilirsiniz. Zorlandığınız enerjinizi düzene koymak önem kazanacak.Planlarınızı harekete geçirebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Hafta yapılması gereken işlerle başlayacak ama tembellik etkisine dikkat edin. Bugün Mars düzeliyor. Hayat girişimlerinizde, enerji alanlarınızda sıkıntılar çıkartan ve yaz dönemi boyunca sizi zorlayan konu ve olaylar geride kalmaya başlayacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Haftanız özel hayatınızda gerçekleşen Dolunay etkisiyle başlıyor, sevdiklerinize karşı anlayışınız bu haftabaşı yüksek olabilir. Bu Pazartesi Mars düzeliyor. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre alanlarınızda yaşadığınız enerji blokajlarını geri bırakıyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Haftaya aile konularınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bu haftabaşı Mars düzelecek ve enerjinizi doğru kullanmaktan kaynaklı olarak rahatlayacaksınız. Maddi konularda, sahip olduğunuz değerlerde daha kontrollü ve istikrarlı hareket edebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Haftanız yakın çevrenizde oluşan olaylarla başlıyor. Bu Pazartesi tüm yaz boyunca gerileyen Mars düzeliyor. Artık eviniz, yuvanız, kendiniz, girişimleriniz için enerjinizi rahat kullanmaya başlıyorsunuz. Gözden geçirdiklerinizi, planlarınıza aktarabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bu hafta parasal işlerinizle haftanızı başlatıyorsunuz. Bu Pazartesi Mars’ın düzelmesiyle birlikte rahatlayacaksınız ama hala hayat size istediklerinizi vermeyebilir. Yurtdışı bağlantılı işlerde, yakın çevre alanlarınızda enerjinizi randımanlı kullanmanıza az bir zaman kaldı.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Haftaya kendi şartlarınızı ortaya koyarak merhaba diyeceksiniz. Duygu iniş çıkışlarınız hayatı geldiği gibi algılamanıza neden olabilir. Bugün Mars düzeliyor. Maddi konularda girişimleriniz ve adımlarınız için artık enerjinizi daha doğru kullanacaksınız.

 

Hande Kazanova / Habertürk

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