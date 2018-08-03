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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (3 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

03.08.2018 - 01:25 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün gece saat 21:50’ye kadar Ay Koç Burcunda dolaşıyor. Duyularımız fazlasıyla hassas olacağından huzursuz ve gergin yapımız ön plana çıkabilir. Akşam saatlerine kadar önemli işlerden uzak durmakta fayda olacak. Gece saatlerinde Ay boğa burcuna geçince daha sakin, huzurlu ortamları tercih edebiliriz. 

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; ailenize olan düşkünlüğünüz çok fazla ama çevrenize karşı sabırsız bir tutum içindesiniz. Zor koşullarda denemekten asla vazgeçmeyin çünkü siz olayları kovaladıkça şanslarınızı kendiniz yaratacaksınız. İnsanların ve özellikle karşı cinsin ilgisi hep üzerinizde olacak. Bu sene, özel ilişkilerinizde daha rahat lerlemeler sağlayacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU           

Bugün, aile hayatınızda bakış açınız güçlü ve etkili olabilir. İş alanlarınıza kanalize olduğunuz bugünlerde, beraber çalıştığınız insanlarla etkili işler çıkarabilirsiniz. Bugün planlarınızı yapın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Aşk hayatınızda güçlü ve etkili iletişiminiz devrede olacak. Sevdiğiniz insanla eğlenceli programlara hazır olmalısınız ama zaman zaman birbirinize karşı duygusal soğukluklarınız olabilir. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün, aile hayatınızda yapılması gerekenler konusunda kafanız hızlı ve etkili çalışacak. Olayları geçmişle karşılaştırmalar yaparak değerlendireceksiniz. Özellikle akşam saatleri yalnız kalma isteğiniz artabilir. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün, yoğun akan iletişim trafiğiniz içinde kendinize yeteri kadar vakit ayıramayabilirsiniz. Yakın çevreniz ve iletişim içinde olduğunuz insanlarla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçireceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün, kalabalık ortamlarda parasal konularda şansınız yüksek olabilir. Kendinizi göstermeyi ve göz önünde olmayı seveceksiniz yalnız ailenize ayırmanız gereken vakit sizi kısıtlayabilir. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün, fikir ve düşüncelerinizi, sanata veya yaratıcılığa dayalı işlerinizde etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yine aşk hayatınızda sevdiğiniz insanın hayatınıza olumlu etkileri olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Şu sıralar hayatınızı yeniden kurmak adına herşeyi gözden geçireceğiniz ve planlarınızı kuracağınız bir dönemdesiniz. Parasal konular zaman zaman sizi aşağıya çekse bile, hiç aldırmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Sosyal ortamlarınızda ve arkadaş meclislerinde konuşacaklarınız bugününüzü hareketli kılacak.Yakın çevrenizden etkili olan bir insanın bazı işleriniz için devreye girdiğini göreceksiniz. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün, çalışıyorsanız işiniz sizi tamin edebilir. Çalışmayanlar günlük rutin işleriyle ilgilenebilirler. Konuşmalarınızın ve görüşmelerinizin somut bir hale dönüşeceğini görmek sizi mutlu edecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Bugün, dış ortamlarda kendinizi ifade ederken, güçlü ve etkin yanlarınızı ortaya koyacaksınız. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi sizi daha az tanıyan insanların yanında telaffuz etmekten çekinmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün, iletişim alanlarınızda bazı isteksizlikler söz konusu olabilir. Ortaklaşa para konularında, güçlü ve etkili bir biçimde hareket etmesini iyi becereceksiniz. Aile hayatınızda huzurlusunuz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Sosyal ortamlarda sevdiğiniz insanla güzel paylaşımlarınız olabilir. İnsanları rahat etkileyeceksiniz. Karşı tarafı düşünerek hareket etmeniz, sevdiğiniz insanın ayaklarını yerden kesebilir.

 

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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