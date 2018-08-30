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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (30 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

30.08.2018 - 01:53 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün tüm gün Ay Koç Burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir. Beslenmede protein günleri olduğundan bu günlerde protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarınız karşılayacaktır. Genel anlamda, duyularımız fazlasıyla hassas olacağından huzursuz ve gergin hissedebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; bir işi hemen başlatıp, çabuk sıkılıyorsunuz. Hayatınızda önemli başarılar elde etmek için birişi bitirmeden, diğer işe başlamamayı öğrenmelisiniz. Çekici kişiliğinizle insanları etkilemeniz çok kolay ve çevreniz size çok yardımcı olacak. Yeteneklerinizi iyi organize ederseniz büyük başarılara imza atmanız kaçınılmaz. Bu sene, parasal işlerinizde şanslısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bugün  özel hayatınızda çabuk sıkılmalara, patlamalara ve ilişki kopuşlarına hazır olacaksınız. Kendi hayatınıza yönelik davranışlarınız sevdiğiniz insanın size tepki göstermesini kolaylaştırabilir. Biraz daha esnek olun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU          

Bugün  tepkisel davranışlarınız ön planda olacak. Gündelik hayatınızda beraber çalıştığınız insanlara karşı tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Sıkılganlıklarınız sonucunda ilişkilerinizi çıkmaza sokmayın. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bugün, aşk hayatınızda, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde çabuk sıkılganlıklara, kafanıza göre davranmaya meyilli olacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla anlaşmak kolay olmayacak, durumları körüklemeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Aile hayatınızdaki ilişkilerinizde sıkılganlıklara ve tepkilere açıksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde bu tepkileri daha kolay göstereceksiniz. Bir yandan söylenip, diğer yandan işleri halletmek duygusal olarak sizi zorluyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Fikirlerinizdeki gitgelleri etrafınızdaki insanlara anlık çıkışlarla yansıtmak ilişkilerde tansiyonu arttırabilir. İnsanların yaptıklarına önem vermeyi unutmayın. Varsa çocuğunuzla ilgili konularda iş bitirici olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün parasal konularda anlık kararlar almamalı ve sıkılganlıklarla çok ciddi harcamalarda bulunmamalısınız. Ailenize gereken desteği ve özeni göstermeniz gerekiyor. Sadece kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Özel ilişkilerinizde denge oturtmak, karşı tarafla anlaşmak bugün kolay değil. Partnerinizin anlık çıkışları duygusal tepkileri canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizle yapacağınız kısa vadeli planlar ve kalabalık içinde olmak çok daha iyi gelecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Bugün tansiyonunuza, kalp ritminize dikkat edin. Günlük işler, alacağınız haberler hemen tepki vermenize neden olabilir. İşinize, gücünüze konsantre olmak, işlerinizi tamamlamak sizi rahatlatacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Sosyal ortamlardaki ilişkileriniz, anlık davranışlarınız ve tepkilerinizle bozulabilir. Ya da verdiğiniz sözleri tutamayabilir ve bunun sonucunda tepki alabilirsiniz. Hayat sizi her anlamda destekliyor ama sevdiklerinizi ihmal etmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

 

Bu tatil gününde yine özel hayatınıza dikkat etmelisiniz. Anne-baba arasındaki çekişmeler, anlaşmazlıklar, sıkılganlıklar devreye girebilir ve siz, her iki taraf arasında kalabilirsiniz. Göz önündeki ortamlarda şansınızı çok zorlamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bugün fikirsel olarak ilişkilerinizde çabuk sıkılmalar, davranış değişiklikleri, anlık verilecek kararlar sizi zorlayabilir. Düşüncelerinizdeki gelgitleri ve sıkılganlıkların yakın çevre ilişkilerinizi etkilemesine izin vermeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün maddi konularda çok farklı ve değişik hareket etmek isteyebilir ve harcamalarınızı kafanıza göre yapabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde olaylara tek yönlü bakış açınızı biraz daha esnetmeye çalışın.

 

Hande Kazanova / Habertürk

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