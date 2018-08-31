AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay Boğa burcunda dolaşıyor. Boğaz ve tiroid bezlerimiz uyarılıyor. Bu yüzden sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Tuz almanızda bir sakınca varsa bu günlere dikkat edin. Genel anlamda doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemizle ve ikili ilişkilerimizde keyifli ortamlarda bulunmak, hayatın tadını çıkarmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; işin içinde sizi ilgilendiren bir şey olduğunda oldukça cömert olabiliyorsunuz. Sadece kendi kafanıza göre davranmaktan vazgeçmeli, hatalarınızdan ders alarak, yolunuza devam etmelisiniz. Uzun seyahatlere ve deniz aşırı ülkelere yolculuklarınız olabilir. Bu sene, hayatınızda güzel açılımlarınız olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal konularınız devrede olacak. İş alanlarınızda kendinizi ve duygularınızı güçlü bir şekilde ifade edebileceksiniz. Özel hayatınızda karamsar etkilere kapılmayın ve sevdiğiniz insana daha sıcak davranın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendinizi daha rahat ve iyi hissedeceksiniz. Özel istekleriniz devrede olacak. Güçlü ilişkilerinizle, dış dünyadan alacağınız destekler hayatınızı daha da anlamlandırabilir. Kendinize vakit ayırın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerle uğraşmak yerine daha rahat ve keyfinizi yerine getirecek konu ve olaylara yönelmeniz yerinde olacak. Bilinçaltınız aktif olacak ve olayları gereğinden fazla gözünüzde büyütmeye müsait olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal ortamlarınız ve çevreniz devrede olacak. Katılacağınız bir davette veya organizasyonda, diğer insanlarla beraber hareket etmekten mutluluk duyacaksınız. Bu aralar biraz daha sosyalleşmeye bakın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer alanlarınız bir kaç gün boyunca daha fazla ön planda olabilir. Etkili iş gücünüzü ve bağlantılarınızı yapacaklarınıza aktarabilirsiniz. İş alanlarınızda özellikle yeni tanışacağınız insanları devreye sokmaya çalışın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün, dış ortamlarda, değişik yer ve insanların yanında kendinizi iyi hissedeceksiniz. Eğlenceli ve güçlü yanlarınızla insanları etkilemeniz kolay olacak. Bugün kendinize olan güveninizle işlerinizi halledeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün boyunca ödemeler ve ortaklı para konularınız devrede olacak. Aile hayatınıza yapacağınız harcamalar ve yardımlar sizi mutlu edebilir. Hayatınızla ilgili önemli kararlar ve sorumluluklar devreye girebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir kaç gün boyunca özel hayatınız veya ortaklı işleriniz devrede olmaya başlayacak. Özel hayatınızda güçlü iletişiminizle, hem sevdiklerinizin, hem de sevdiğiniz insanın takdirini kazanacaksınız. Enerjinizi iyi kullanın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir kaç gün boyunca tamamlamanız gereken günlük rutin işleriniz ve koşturmacalarınız devreye girebilir. Maddi konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Biraz kendi hayatınıza ve yapacaklarınıza odaklanın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınız veya yaratıcılığa dayalı işleriniz devreye girmeye başlayacak. Kendinizi ve güçlü yönlerinizi, eğlenceli yer ve ortamlarda ortaya koyacaksınız. İş alanlarınızda karamsarlığı bir kenara bırakın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün boyunca, eviniz ve aileniz için hareket edebilirsiniz. Etkin düşüncelerinizi aile ortamlarınıza yansıtmak öne çıkabilir. Şansınız sizi bir çok konuda destekleyecek ama karamsarlıktan uzak durun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ilişkilerinizde güçlü ve kalıcı bağlantılar söz konusu olabilir. Parasal konularda destekleneceksiniz. Yakın çevre iletişiminiz devrede olacak. Gün içinde duygusal olarak iniş çıkışlarınız fazla olabilir.

Hande Kazanova / Habertürk

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