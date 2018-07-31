AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay Balık Burcunda olacak. Salgı sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Balık burçları, ayakları, ayak parmaklarını ve mukus salgısını temsil eder. O yüzden mümkün olduğunca bu organlarımızı işin içine alacak ameliyat ve operasyonlardan uzak durmalıyız. Duygusal olacağımız şu bir kaç gün, partnerimizle vakit geçirmek, insanları anlamak, sevmek, empati kurmak ön plana çıkabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sempatik, tatlı, akıllı, duygusal bir insansınız. Aşırı duygusal olmanız nedeniyle hayatınızda bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. İnsanların size olan saygısı, açık sözlü olmanızdan kaynaklanıyor. Bu sene, seyahatleriniz yüksek olabilir. Önemli işlerde bulunacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinamik ve hareketli duruşunuz, etrafınızdaki kişiler tarafından pozitif algılanmayabilir. Sizin için alışılmışın dışında kalan bu davranışlarınız sebebiyle biraz bencil algılanma ihtimaliniz olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişilerle yapacağınız paraya dayalı konuşmalar her zamankine oranla fazla olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla oldukça iyi anlaşıyorsunuz. Gün içinde duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda, sevdiğiniz insanla hareketli bir gün sizi bekliyor. Sevgilinizle arkadaş çevrenizle bir araya gelebilir, güzel hatırlanacak bir gün geçirebilirsiniz. Harcamalarda savurganlığa kaçma eğiliminiz yüksek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakınlaşmak ve ilişkiye biraz da anlam katmak için bir adım atmaktan korkmayın. Sevgiliniz ile aranızdaki sürtüşmeleri, birbirinize zıt düşmenize sebep olan pürüzleri bir kenara bırakmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı kültürleri, size uzak görünen insanları tanımak, asıl ilginizi çeken şey olabilir. Bu merakınızı doyuracak seyahatlerde olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla olan paylaşımlarınız artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile konularında, güçlü ve planlı iletişim becerilerinizden faydalanarak, akşama kadar halledilmesi gerekenler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Evinizde misafir ağırlayabilir ya da misafirliklerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünün keyfini çıkartmaya odaklandığınızda, yenilendiğinizi ve dinlenmiş hissettiğinizi göreceksiniz. Özel hayatınızda, ilişkide olduğunuz insana karşı anlayışı elden bırakmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir ertelemekte olduğunuz ama artık halledilme zamanı gelmiş olan işlerinizle uğraşabilirsiniz. Öte yandan, ani karar değişiklikleri kendiniz için yaptığınız programın ilerlemesini zorlaştırabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi iyi hissettiğiniz, neşeli, ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal alanlarda, ihtiyaçlarınız ön plana çıkabilir. Ani ve hiç beklemediğiniz bir takım olayların sizi heyecanlandırmasına hazır olun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde misafir ağırlamak ya da misafir olacağınız ortamlar içinde bulunmak söz konusu olabilir. Fakat tüm bu faaliyetler her zamankinden farklı veya umulmadık bir şekilde gerçekleşebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda dolanıp duran düşünceler ve sizi yönlendirmek isteyen çeşitli duygularınız, hareketlerinizden çok daha hızlı olabilir. Bazen iki kere düşünmek, günü kurtaran hamle olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız çeşitli alışverişlerde fazla açılmaya ve hesapsız hareket etmeye meyillisiniz. Harcamalarınızın arttığı bir dönemde olduğunuz için planlı ve dikkatli alımlar yapmaya çalışın.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ