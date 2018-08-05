AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bu Pazar Ay hala boğa burcunda dolaştığından, yemeye ve içmeye olan düşkünlüğümüz yüksek olabilir. Kendimizle ve doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Özel hayatımızda keyifli ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, keyifli ve uzun süren sofralarda oturmak, acele hareket etmemek, hayatın tadını çıkarmak isteyebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; öğrenmeye meraklı, çalışkan, dikkatli, çalışkan, öğretici bir insansınız. Karşı cinsin ilgisini çok kolay üzerinize çekiyorsunuz. Çekiciliğiniz sosyal ortamlarda ön plana çıkmanıza neden oluyor. Bu sene, yapacağınız planlarda daha organize olmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugüne, rahat ve olumlu etkilerle başlayacaksınız. İşinize yeniden gereken önemi vermeye başladınız ve kendinizi bu anlamda iyi hissediyorsunuz. Evinize ve ailenize yönelik bir gün geçirebilirsiniz, parasal konularda tatmininiz yüksek, harcamalar yapabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün rahat ve kendinizi düşünen etkilerle başlayacaksınız. Tembellik yapmak, zevk veren durumlar peşinde koşmak ve bunları yaparken sadece kendinize odaklı yaşamak size keyif verecek. Ev ve hayatınızda anlamlı ve etkileyici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir çok konuda kendinizi geri planda tutmayı tercih edeceksiniz. Etrafınızda dönen olaylara karşı tutumunuz çekimser olabilir. Eğer önemli bir işiniz yoksa ailenizle veya sevdiklerinizle vakit geçirmek, duygusal olarak önemli olacak. Parasal konularda plan yapabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftasonu arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle duygusal paylaşımlarınız fazla olabilir. Yaptıklarınızı gözden geçirdiğinizde, belki de eskiden kalan işlerinizi yoluna koymanın vakti gelmiş bulunuyor. Kişisel planlarınızla, grup planlarınızı birleştireceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün göz önünde olacağınız yerlerde kararlı ve biraz da rahatlatıcı etkiler altında olacaksınız. Enerjinizi doğru kullanabilirseniz çok keyifli bir gün sizi bekliyor. İşiniz konusunda şüphelerinizi bir kenara bırakın ve uzun vadede yapabileceklerinize odaklanın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü, rahat, keyifli ve geleceğinize yönelik güzel oluşumlarla geçireceksiniz. Hayattan ne istediğinizi biliyorsunuz ve buna göre davranmak sizi geliştiriyor. Şu son günlerde yaşadığınız olumsuzluklar bu haftasonu rahat atlatılacak, biraz daha sosyal olmaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para alanlarınızda keyfiniz yerinde olacak. Harcamalarda bulunabilirsiniz veya sevdiğiniz insanla ortak hareket etmek isteyebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize almak için bu kadar çok acele etmeyin ve planlarınızı detaylandırın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugüne, özel hayatınız ve ilişkilerinizdeki rahat etkilerle merhaba diyeceksiniz. Olayların yüzeysel taraflarıyla daha fazla ilgilenmeniz sizin yararınıza olacak çünkü derine indikçe şüpheler ve sorunlar yaşıyorsunuz. Göz önünde olacağınız yerler işinize yarayabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her tür iş ve hizmetin detay ve ayrıntıları bugün kafanızı kurcalayabilir. Yarı kalmış görüşmeler, konuşmalar konusunda haberleşmeler gündeminize gelebilir. Bir yandan bu pazar beslenme konusunda abartıya kaçmamaya çalışın.

Oğlak Burcu: Bugün, aşk hayatınızdaki sabit olaylarla eğlenceli, rahatlayacağınız ortamlarla bulunabilirsiniz.. Keşfetme arzunuz güçlü olacak ve kendinizi çok şanslı, keyifli hissedeceksiniz. Ortaklaşa para planlarınız varsa tıkır tıkır işleyebilir. Hayatınız güçleniyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızdaki sabit olaylarla eğlenceli, rahatlayacağınız ortamlarla bulunabilirsiniz.. Keşfetme arzunuz güçlü olacak ve kendinizi çok şanslı, keyifli hissedeceksiniz. Ortaklaşa para planlarınız varsa tıkır tıkır işleyebilir. Hayatınız güçleniyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eviniz için harcamalarda bulunarak veya ev ortamınızda keyif çatarak haftasonunuzu değerlendirebilirsiniz. Uzun zamandır satın almak istediğiniz bir eşya veya obje varsa satın almanız veya bu istek içinde bulunmanız mümkün. Hisleriniz bu aralar güçlü olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugüne, rahat ve keyifli bir iletişimle başlayabilirsiniz.Yakın çevrenizle, güzel planlar, geziler yapabilir, hayatınızın özel yönlerine, onları da dahil edebilirsiniz. İş yaşantınızda güçlü yönleriniz ön planda olacak, kafanız bir yandan da iş konularında olabilir.

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