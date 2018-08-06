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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (6 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

06.08.2018 - 01:32 | Güncelleme:

HAFTAYA BAKIŞ

Haftamıza zihinsel faaliyetlerimiz aktif bir şekilde başlıyoruz. Sorumluluklarımız üzerimizde baskı oluşturabilir. Salı günü itibarıyla ilişkilerimiz önem kazanıyor. Bu hafta aşırı iyimserlik ve cömertlikle hareket edebiliriz ama bana birşey olmaz tavrı bizi sıkıntıya sokabilir. Çarşamba günü kadın, erkek ilişkilerinde güzel etkileşimler devrede olurken Cuma günü hem ilişkilerimize, hem de parasal konulara dikkat edelim. Cumartesi günü oluşacak Parçalı Güneş tutulması aşk, keyif, çocuk, hobi, sabatsal işlerimizde hızlı gelişmeleri karşımıza getirebilir. Herkese keyifli haftalar.

BUGÜN DOĞANLAR   

Bugün doğduysanız; içten, coşkulu, cömert, sorumluluk sahibi bir insansınız. Duygusal konularda tez canlı ve zaman zaman fevri olabiliyorsunuz. İradenizin güçlülüğü ve dayanıklılığı, hayatınızda zorluklarla karşılaştığınızda sizi bulunduğunuz zor durumlardan rahatlıkla kurtaracak. Bu sene, çok çalışacak ama etrafınızı eleştirmekten geri durmayacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftaya iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayabilirsiniz. Kısa programlar, seyahatler devrede olabilir. Kariter ve iş sorumluluklarınız, hayattan alacağınız keyfi azaltabilir. İçsel gerginliklerinizi kontrol etmelisiniz. Tutulmaya doğru giderken bu hafta parasal harcamalarınızda abartıdan ve aşırı iyimserlik etkisinden uzak durmaya çalışmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız parasal alışverişlerinizle, parasal konularda mantıkla hareket ederek başlayacak. Eğitime ve kendinizi geliştirmeye yönelik üstlendiğiniz sorumluluklar bu hafta içsel gerilimlere neden olabilir. Özel ilişkilerinizde abartıdan, cesur hareketlerden olumlu faydalanmaya çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftaya duygusal olarak iniş çıkışlı ama bir o kadar da kendi isteklerinize odaklanarak giriş yapacaksınız. Bu hafta eğer çalışıyorsanız iş alanlarınızda ve iletişim halinde olacağınız insanlara karşı çoşkulu ve abartılı tavırlarınız ön plana çıkabilir. Parasal sorumluluklarınız ve ödemeleriniz içsel gerginliklerinizi arttırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza çok önemli işlerle uğraşmak istemeyerek başlıyorsunuz. Ruhunuzu tatmin edecek işlerin peşinden koşturabilir, yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa bu alanlara daha çok vaktinizi harcayabilirsiniz. Özel hayatınızın ve ortaklı işlerinizin sorumlulukları içsel gerginliklerinizi arttırabilir. Başkalarına verdiğiniz sözler üzerinden kendinizi çok fazla zorlamayın. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız sosyal ortamlarınızdaki hareketlilik ve arkadaşlarınızla arttıracağınız iletişiminizle başlıyor. İş ve sağlık sorumluluklarınız hayata keyifle bakmanızı engelleyebilir veya siz hiçbirşey yokken bile içsel gerginlikler ve stres hissedebilirsiniz. Bu hafta aile ve ev konularında aşırı abartıdan ve fazla iyimserlikten kaçının.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Haftanız iş alanlarınızda ve kariyerinizde oluşacak planlarınızı harekete geçirerek başlıyor. Özel hayatınızın sorumlulukları içsel streslerinizi bu haftabaşında arttırabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar önemli işlerde ve girişimlerinizde size gaz verebilirler. Bu dönemde yapabileceklerinizden çok planlarınız üzerine yoğunlaşmalı, hayata karşı kendinizi akışa bırakmalısınız. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız uzaklardan alacağınız kısa bilgilerle, değişebilecek seyahat programlarıyla başlıyor. Ev ve aile sorumluluklarınız, arkadaşlarınızla veya geleceğiniz için yapacağınız planlarda üzerinizde yük oluşturabilir, içsel streslerinizle haftabaşında başetmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız ödenmesi gereken ufak tefek kısa vadeli borçlar veya ödemelerle başlayabilir. Yakın çevre alanlarınızdaki yükümlülükler göz önünde olacağınız ortamlarda ve iş alanlarınızda rahat hareket etmenize engel olabilir. İçsel gerilimlerinizi iyi kontrol etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftaya özel ilişkilerinize önem vererek, başka insanlardan onay alma ihtiyacınızla başlayacaksınız. Gezmek, dolaşmak ve kendinizi önemli konuların içine atmak isterken bu haftabaşı parasal sorumluluklar sizi kısıtlayabilir ve üzerinizde stres yaratabilir. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız mantığınız ön planda olarak, günlük işlerinizle, rutin hayatınızın düzeniyle başlıyor. Hayatınızın kontrolünü elinize almaya çalışırken ortak parasal konularda oluşan bazı aksilikler ve sorunlar içsel gerginliklerinizi arttırabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız kendi özel hayatınzıa, hobilerinize yönelik işlerinizle başlayacak. Özel hayatınızda kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz, iletişim sorunları bu haftabaşı gerilimleri karşınıza getirebilir. Fikirlerinizdeki olumsuzlukları bir kenara atarak sizi motive edecek konulara odaklanmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Haftanız ailevi konularla, evinizle ilgili oluşumlarla başlıyor. Arkadaş çevrenizin sorumlulukları ve bu alanda verdiğiniz sözler bu haftabaşı günlük işlerinizi gerçekleştirirken sizi yorabilir, içsel streslerle iyi başetmek durumundasınız. Geleceğinize yönelik adımlar hızlanırken karşınıza gelecek olan fırsatlarda hayalperest olmayın, aşırı iyimserlikten kaçının.

Hande Kazanova / Habertürk  

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