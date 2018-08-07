SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (7 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

07.08.2018 - 02:13 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün ilişki gezegeni Venüs Terazi burcuna geçiyor. Oldukça dengeli, flörtöz, ilişkilere yoğunlaşacağımız bir döneme giriyoruz. Karşı tarafla beraber olmaktan, güzel ilişkiler kurmaktan mutluluk duyacağız. Devreye giren güneş (aslan)- jüpiter (akrep) dik açısıyla karşımıza fırsatlar gelebilir ama bu fırsatları doğru bir şekilde ele almak kolay olmayabilir. Aşırı iyimserlikle adımlar atmamaya, olayları fazla abartmamaya özen gösterelim. Güneş Aslan’da Altın ve döviz fiyatlarını yükseltirken, Jüpiter Akrep’te faizleri, ödemeleri ve parasal güvenliğimizi zorlayabilir. Çekişmelerle dolu bir hafta içinde olacağız. Parasal yatırımlarımıza dikkat edelim.

BUGÜN DOĞANLAR   

Bugün doğduysanız; zeki, bilgiyi seven, edebiyata düşkün, şanslı bir insansınız. Hayatınızda ilginç ve farklı geziler yapacaksınız. Yerinizde duramıyorsunuz ve bir çok alanla ilgilenmek,her konuda bilgi sahibi olmak hoşunuza gidiyor. Bu sene ilişkilerinizde denge önem kazanıyor. Olayları çok abartmayın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün itibarıyla özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizi güzelleştirebilir, karşı cinsle vakit geçirmekten hoşlanabilirsiniz. Popülerliğiniz artabilir, yine ortaklaşa işlerinizde de güzel sonuçlar alabilirsiniz. Taşınma, davalarla ilgili alanlarda güzel şanslar yakalayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün itibarıyla çalışmak ve üretmekten mutluluk duyacağınız bir döneme gireceksiniz. Başkalarına hizmet etmek önem kazanıyor. Bir arada olduğunuz beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan ilişkileriniz çok iyi olacak. Yine bu 3 haftalık süreçte sağlığınızı  önemseyeceksiniz yalnız tatlı ve zengin yiyeceklere olan düşükünlüğünüz artabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Aşk hayatınızda sevginizi göstereceğiniz, dengeyi sağlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Partileri, eğlenmeyi sevecek, flörtöz olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hayatınızda birisi varsa paylaşımlarınız artabilir, bir arada plan yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz.  Çocuğunuz varsa onunla olan ilişkilerinizin de artacağı bir dönem olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca  aile hayatınızda, sevdiklerinizle vakit geçireceksiniz. Evinizde dekorasyon, boya, badana, tadilat veya tamirat işleri hızlanabilir. Evinizde misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ve ev hayatınızda dengeyi sağlamak isteyeceğiniz bir dönem olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Yakın çevrenizle olan bağlarınızı kuvvetlendireceksiniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizde bulunan insanlardan keyif alacak, daha fazla paylaşım içine gireceksiniz. Yine bu tarih ve sonrasında eğitim ve öğrenim hayatınızda oldukça verimli bir sürece ilerleyeceksiniz. Eğitim konularını ön plana alabilir, geleceğinizi ilgilendirecek önemli seçimlerde bulunabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım ve pazarlama adına girişimciliğinizi destekleyen ilişkiler devreye girebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün birkaç ay boyunca iş ve gelecek konularında yaşadığınız bazı değişimlerin yavaşladığını, hayatı ve felsefenizi sorguladığınızı görebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla maddi konularda güzel ilişkiler kurulabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız parasal kazançlarınızı kolaylıkla arttırabilirsiniz. Para kazanımlarınız, yatırımlarınız hızlanabilir ama modaya, kıyafetlere, sanata ve aksesuara para harcamalarınız da artabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Kendinizi önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Saçınızı, görüntünüzü değiştirebilir, estetik uygulamalarda bulunacakssanız harekete geçebilirsiniz. Sosyalliğiniz artacak, özgür, rahat ve kendinizi düşünen yönlerinizle insanların dikkatini çok kolay üzerinize çekeceksiniz. Kadın-erkek demeden insanların ilgisini ve dikkatini çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Özel ilişkilerinizde karşı taraf veya siz kendinizi geri çekebilirsiniz. Hayatı anlamlandırmak isteyeceğiniz bu dönemde geçmişi anabilir, yalnız kalmak isteyebilir, platonik ve gizli aşklara meyilli olabilirsiniz. Yabancı yerlerde bulunmak veya yabancı kişilerle ilişkilerinizi geliştirmek anlamında olumlu bir dönem.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün itibarıyla 3 hafta boyunca gireceğiniz çevreler, ortamlarda ilişkilerinizi dengeli, canlı ve uyumlu tutabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenecek. Yeni insanlarla tanışmak ve onlardan fayda sağlamak adına şanslı bir dönem. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün ve sonrasında sevginizi daha çok iş ve kariyer hayatınıza akıtacaksınız. Toplum önünde güçlü ve adil duruşunuzla herkesin beğenisini toplayabilir, önemli iş birlikleri içine girebilirsiniz. Bu dönem tatil yapacaksanız kısa tutmaya çalışın, zira kariyer ve iş alanlarınızda güzel açılımlara açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Seyahat etmeyi, gezmeyi ve değişik kültürler içinde olmayı seveceksiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla yapacağınız işler önem kazanıyor. Bugün ve sonrasında üniversite eğitiminiz için yurtdışında okumayı düşünüyorsanız, okulunuzu görmek veya seçim yapmak üzere yurtdışına gidebilirsiniz. Seyahatleriniz sizi geliştirecek ve güzel ilişkiler kuracaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Bugün itibarıyla ortak parasal konularda şansınız artıyor. Bir borcun, ödemenin altına girmek için güzel zamanlar ama yine de bu işlerinizi Merkür, Mars düzeldikten sonra hayat geçirmeye çalışın. Cinselliğe, ruhaniyete, bilinmeyene olan ilginiz artabilir.

Hande Kazanova / Habertürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X