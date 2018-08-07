BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün ilişki gezegeni Venüs Terazi burcuna geçiyor. Oldukça dengeli, flörtöz, ilişkilere yoğunlaşacağımız bir döneme giriyoruz. Karşı tarafla beraber olmaktan, güzel ilişkiler kurmaktan mutluluk duyacağız. Devreye giren güneş (aslan)- jüpiter (akrep) dik açısıyla karşımıza fırsatlar gelebilir ama bu fırsatları doğru bir şekilde ele almak kolay olmayabilir. Aşırı iyimserlikle adımlar atmamaya, olayları fazla abartmamaya özen gösterelim. Güneş Aslan’da Altın ve döviz fiyatlarını yükseltirken, Jüpiter Akrep’te faizleri, ödemeleri ve parasal güvenliğimizi zorlayabilir. Çekişmelerle dolu bir hafta içinde olacağız. Parasal yatırımlarımıza dikkat edelim.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; zeki, bilgiyi seven, edebiyata düşkün, şanslı bir insansınız. Hayatınızda ilginç ve farklı geziler yapacaksınız. Yerinizde duramıyorsunuz ve bir çok alanla ilgilenmek,her konuda bilgi sahibi olmak hoşunuza gidiyor. Bu sene ilişkilerinizde denge önem kazanıyor. Olayları çok abartmayın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizi güzelleştirebilir, karşı cinsle vakit geçirmekten hoşlanabilirsiniz. Popülerliğiniz artabilir, yine ortaklaşa işlerinizde de güzel sonuçlar alabilirsiniz. Taşınma, davalarla ilgili alanlarda güzel şanslar yakalayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla çalışmak ve üretmekten mutluluk duyacağınız bir döneme gireceksiniz. Başkalarına hizmet etmek önem kazanıyor. Bir arada olduğunuz beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan ilişkileriniz çok iyi olacak. Yine bu 3 haftalık süreçte sağlığınızı önemseyeceksiniz yalnız tatlı ve zengin yiyeceklere olan düşükünlüğünüz artabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sevginizi göstereceğiniz, dengeyi sağlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Partileri, eğlenmeyi sevecek, flörtöz olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hayatınızda birisi varsa paylaşımlarınız artabilir, bir arada plan yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan ilişkilerinizin de artacağı bir dönem olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca aile hayatınızda, sevdiklerinizle vakit geçireceksiniz. Evinizde dekorasyon, boya, badana, tadilat veya tamirat işleri hızlanabilir. Evinizde misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ve ev hayatınızda dengeyi sağlamak isteyeceğiniz bir dönem olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan bağlarınızı kuvvetlendireceksiniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizde bulunan insanlardan keyif alacak, daha fazla paylaşım içine gireceksiniz. Yine bu tarih ve sonrasında eğitim ve öğrenim hayatınızda oldukça verimli bir sürece ilerleyeceksiniz. Eğitim konularını ön plana alabilir, geleceğinizi ilgilendirecek önemli seçimlerde bulunabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım ve pazarlama adına girişimciliğinizi destekleyen ilişkiler devreye girebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün birkaç ay boyunca iş ve gelecek konularında yaşadığınız bazı değişimlerin yavaşladığını, hayatı ve felsefenizi sorguladığınızı görebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla maddi konularda güzel ilişkiler kurulabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız parasal kazançlarınızı kolaylıkla arttırabilirsiniz. Para kazanımlarınız, yatırımlarınız hızlanabilir ama modaya, kıyafetlere, sanata ve aksesuara para harcamalarınız da artabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Saçınızı, görüntünüzü değiştirebilir, estetik uygulamalarda bulunacakssanız harekete geçebilirsiniz. Sosyalliğiniz artacak, özgür, rahat ve kendinizi düşünen yönlerinizle insanların dikkatini çok kolay üzerinize çekeceksiniz. Kadın-erkek demeden insanların ilgisini ve dikkatini çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde karşı taraf veya siz kendinizi geri çekebilirsiniz. Hayatı anlamlandırmak isteyeceğiniz bu dönemde geçmişi anabilir, yalnız kalmak isteyebilir, platonik ve gizli aşklara meyilli olabilirsiniz. Yabancı yerlerde bulunmak veya yabancı kişilerle ilişkilerinizi geliştirmek anlamında olumlu bir dönem.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla 3 hafta boyunca gireceğiniz çevreler, ortamlarda ilişkilerinizi dengeli, canlı ve uyumlu tutabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenecek. Yeni insanlarla tanışmak ve onlardan fayda sağlamak adına şanslı bir dönem. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ve sonrasında sevginizi daha çok iş ve kariyer hayatınıza akıtacaksınız. Toplum önünde güçlü ve adil duruşunuzla herkesin beğenisini toplayabilir, önemli iş birlikleri içine girebilirsiniz. Bu dönem tatil yapacaksanız kısa tutmaya çalışın, zira kariyer ve iş alanlarınızda güzel açılımlara açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat etmeyi, gezmeyi ve değişik kültürler içinde olmayı seveceksiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla yapacağınız işler önem kazanıyor. Bugün ve sonrasında üniversite eğitiminiz için yurtdışında okumayı düşünüyorsanız, okulunuzu görmek veya seçim yapmak üzere yurtdışına gidebilirsiniz. Seyahatleriniz sizi geliştirecek ve güzel ilişkiler kuracaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla ortak parasal konularda şansınız artıyor. Bir borcun, ödemenin altına girmek için güzel zamanlar ama yine de bu işlerinizi Merkür, Mars düzeldikten sonra hayat geçirmeye çalışın. Cinselliğe, ruhaniyete, bilinmeyene olan ilginiz artabilir.

Hande Kazanova / Habertürk

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