"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Daha sonra kardeşleriyle birlikte seneler sonra aynı pozu yeniden veren Soral, paylaşımında "İkizlerim... Elleriniz hiç ayrılmasın. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum. Not: İki fotoğraf arasında 28 yıl var" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Soral'ın fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.