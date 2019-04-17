Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracağı yeni şarkısının video klibini Afrika’da çekti. Yönetmenliğini Gülşen Aybaba ve Aytekin Yalçın’ın üstlendiği klip, Afrika’nın Zanzibar adasında gerçekleşti. Yener’e klipte yerli halk da eşlik etti. Çocukların ilgi gösterdiği çekimler renkli görüntülere sahne oldu.



Yener’e klip için özel tasarım kıyafetler hazırlandı. Kostümlerle kamera karşısına geçen başarılı sanatçı, klibi kadar kıyafetleri ile de iddiasını ortaya koydu.



10 gün Afrika’da kalan Hande Yener, "Yoksulluğun hüküm sürdüğü bu coğrafyada çocuklar tüm olumsuzluklara rağmen, hayatın gülen yüzleri olmayı başarabiliyorlar. Gülümseyerek ne kadar güçlü olduklarını hepimize gösteriyorlar. Orada kaldığım sürece küçücük kalplerden çok şey öğrendim. Orada olmak, onların hayatlarına dokunmak çok özeldi" diye konuştu.