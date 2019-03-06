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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam aracı ile seyir halindeyken görüntülendi. Cihangir’den evine giderken Dolmabahçe’deki trafik ışıklarında görüntülenen Yener, flaşların patlamasıyla korktu. Telefonu ile oynadığı sırada patlayan flaşla aracın gazına yanlışlıkla basan Hande Yener, aracının önünde görüntü alan muhabiri az kalsın eziyordu.