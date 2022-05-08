Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Yener, dün akşam Küçükçekmece'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Dünya starları ve bir de siz böyle çok tarz giyiniyorsunuz. Bu tarzı Madonna'ya benzettik. Siz neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü popçu, "Biraz çılgınlığı seviyorum, ruhuma göre giyinince de sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi, yaptığınız işi etkiliyor. Rahat olması da önemli ama ruhunuzu ve tarzınızı yansıtması da önemli. Çünkü sahne de bizim hayal dünyamız. O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar bizim yaptığımız işi basitleştiriyor. Hepimizin emeği var. Fiziğimizi hazır tutuyoruz sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda." şeklinde konuştu.