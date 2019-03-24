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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Hande Yener, bir defileyi izlemeye gidenler arasında yer aldı. Defileye tek başına gelen Hande Yener, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Ümit Cem Şenol’la yoğun çalışma temposundan dolayı evlilik düşünmediğini söyledi.