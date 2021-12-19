"EDİS, TARKAN'IN YERİNİ ALDI"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanarak, "Pop müziğin ilk üçünde Edis ve ben varım. Üçüncü Hadise mi, yoksa Gülşen mi? Ona siz karar verin." demişti.

Gündem olan sözleri hatırlatılan Hande Yener, "Ben zaten ilk ikiyi saydım, diğerlerini de 'Gülşen mi Hadise mi?' diye size bırakmıştım. Bence Edis, Tarkan’ın yerini aldı. Son dönemde çok üretti, konser verdi. Tamam Tarkan’ın yeri ayrı ama son dönemde üretme olarak yerini aldı bence." ifadelerini kullandı.