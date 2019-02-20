Hande Yener ile sürprizlerimiz olabilir

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ayo & Teo kardeşler, Türkiye’ye çok sık geldiklerini ve burada güzel bir hayran kitlelerinin olduğunu söylediler.



Mekan sahipleri, Necati Şekergümüş ve Ömer Tansarıkaya’nın, kendilerine İstanbul’u gezdirdiğini açıklayan kardeşler, Yerebatan Sarnıcı'nı da çok beğendiklerini açıkladılar.



Türkiye’de özel bir şeylerde yapmak istediklerini belirten genç sanatçılar, Hande Yener’i tanıdıklarını ve çok sevdiklerini ekleyerek onunla birlikte yeni bir şarkı yapabileceklerini söylediler.