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HaberlerFiskosHande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi - Magazin haberleri
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Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi

Şarkıcı Hande Yener'in son albümü 'Carpe Diem', İran'da kapak resmi sansürlenerek satışa sunuldu. Yapılan sansür, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Hande Yener, kariyerinin 20'nci yılını 'Carpe Diem' ile kutladı. Yener'in albümü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ancak Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi.

Yapılan sansür, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 47 yaşındaki Hande Yener ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"KOLAY DEĞİLDİ AMA BAŞARDIK"

Popçu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamalarda bulunmuştu:

Klipleri çektik, fotoğrafları çektik. Birçok şarkıya klip çektik. Klip çekilen şarkıları söylemeyeyim, sürpriz bozulmasın. Marmaris'te hem kliplerimizi çektik, hem de fırsat buldukça biz de tatilimizi yaptık.

Ülkemizin her tarafı cennet gibi. İlk defa bu kadar güzel çekimler yaptık. 2 yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve yirmi yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı.

"PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİK YAPTIK"

Gazetecilerin, "Pandemi sürecinde birçok isim evde ekmek yapmayı öğrendi. Siz neler yaptınız, ne öğrendiniz?" sorusu üzerine kahkaha atan Yener, "Biz genelde müzik yaptık" demişti.

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