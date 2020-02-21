HABERTURK.COM

Popçu Hande Yener'in yeni keşfi Bayram, müzikal kariyerinin ilk teklisi 'Akşam Olunca' ile müzik dünyasına atıldı. Müzikseverlerin beğenisine sunulan single'ın prodüktörlüğünü Hande Yener yaptı. Şarkının klibi ve albümün imaj fotoğrafları ise Aytekin Yalçın tarafından çekildi.

Antalya'da tanıştığı ve ilk kez orada dinlediği Bayram'ın sesini çok beğenen Yener, genç sanatçının projesini baştan aşağı kendi hazırladı.

Single’ın tüm hazırlıkları ile yakından ilgilenen sanatçı, şarkıdan klibe, fotoğraflardan stile tamamen bir Hande Yener projesi oluşturdu. İlk teklisi için yoğun bir çalışma içine giren Bayram, şan dersleri alarak yorumunu geliştirdi.

Bayram'ın 'Akşam Olunca' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.