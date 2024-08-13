Hande Yener sahiplendiği köpeği ziyaret etti
Hande Yener, Bartın'da vurularak sakatlanmasından sonra sahiplendiği Ateş adlı köpeği ziyaret etti
Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan gelen gurbetçi H.C.U. (19), Ateş adlı sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurmuştu. Yaşanan bu trajik olayda sokak köpeğine isabet eden mermi sol göz ile burnun arasından geçerek, sağ gözünün altından dışarıya çıkmıştı.
Seda Kaya tarafından Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeği Ateş'in bedeninde 20'den fazla çeşitli mermi olduğu belirlenmişti. Durumu iyiye giden köpeği Hande Yener'in sahiplenmişti.
51 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahiplendiği o köpeği bügün ziyarete gitti. Yener, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram