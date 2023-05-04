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Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hande Yener, geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı "Benden Bir Tane Daha Yok" ile listelerde zirveye tırmanmıştı. Ünlü ismin klip sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

    Sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle dikkatleri sık sık üzerine çeken başarılı şarkıcı Hande Yener, son çıkardığı şarkısının klibinde verdiği pozlarla magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu.
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

    Geçtiğimiz Şubat ayında "Benden Bir Tane Daha Yok" adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan ve 75 milyon izlenme alan Hande Yener, klibinde seçtiği kombinlerle sosyal medyada çok konuşuldu.
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

    Sık sık imajı ve kombinleriyle gündeme gelen Hande Yener her zaman formda vücudu ile beğeni topluyor.
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

    Ünlü şarkıcının son olarak çıkardığı şarkısının klibindeki halleri gündeme geldi. Sevilen isme takipçilerinden: "İlaç gibi geldin", "Yıllara meydan okuyorsun", "Resmen yaşlanmıyorsunuz" gibi yorumlar geldi.
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

    İşte Hande Yener'in klibinden görüntüleri ve son sosyal medya paylaşımları...
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!
  • Hande Yener son pozlarıyla ağızları açık bıraktı! Görenler "Yok artık" dedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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