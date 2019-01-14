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"MUTLULUK, DAHA FAZLA MUTLULUK..."

Daha sonra tebrikleri kabul edip tüm dostlarına tek tek sarılan Yener, yeni yaşından beklentisini ise "Mutluluk, daha fazla mutluluk..." sözleri ile özetledi. Başarılı sanatçı için aynı gece iki ayrı pasta daha kesildi.