Handknattleiksfelag - Njardvik maçı istatistikleri

Handknattleiksfelag ve Njardvik, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:15. Handknattleiksfelag 39 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Njardvik 18 puanda ve 8. sırada. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Njardvik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 656 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Njardvik galibiyet oranı 0.00.

Handknattleiksfelag önceki hafta Haukar mücadelesinde 2-0 kazandı.

Njardvik, Grotta Seltjarnarnes karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Handknattleiksfelag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Handknattleiksfelag, kendi sahasında 17 gol attı, 5 gol yedi.

Njardvik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Njardvik, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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