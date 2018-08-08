Handknattleiksfelag - Throttur Reykjavik maç önü

Handknattleiksfelag ve Throttur Reykjavik, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Handknattleiksfelag 32 puanla 1. sırada, Throttur Reykjavik 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Handknattleiksfelag son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 544 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Throttur Reykjavik galibiyet oranı 3.30.

Handknattleiksfelag önceki hafta Keflavik mücadelesinde 2-1 kazandı.

Throttur Reykjavik ise Fram maçında 0-4 kazandı.

Handknattleiksfelag, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 3 gol yedi.

Throttur Reykjavik, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Throttur Reykjavik 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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