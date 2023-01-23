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Gözler Kabine'de! Hangi borçlara yapılandırma gelecek?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin ayrıntıları merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinde; vergi, prim ve cezadan, öğrenim kredilerine kadar tüm borç konuları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemenin hangi borçları kapsadığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. İşte detaylar...

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  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    Borçlar ve cezalara yapılandırma paketi 23 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile yeniden gündeme geldi. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçların tümünün yapılandırılacağı paketin detaylarının Kabine Toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor. Peki, borçlara yapılandırma gelecek mi ve vergi borçlarına af çıkacak mı? İşte borç yapılandırma hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

    31 Aralık 2022'ye kadar olan devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı getiriliyor. Yapılandırma paketi 23 Ocak Pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. 
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    KRİTİK TARİH "31 ARALIK 2022"

    Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    ÖĞRENİM KREDİLERİ, TRAFİK CEZALARINI KAPSAMASI BEKLENİYOR

    Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    Vergi borcu yapılandırma işlemi için gerçek ve tüzel kişilere belirli bir tarih aralığı sunulur. Bu kişiler söz konusu zaman aralığı içinde şahsen veya elektronik posta yolu ile talepte bulunabilirler. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekir. Bahsi geçen dilekçeyi fiziki veya sanal ortamdan ilgili kuruma iletmeniz mümkündür.

    Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borcu ve ilgili vergi dairesini seçerek işleme devam etmeniz mümkündür. İşlemin son aşamasında ise söz konusu forma onay vererek yapılandırma başvurusunu tamamlayabilirsiniz.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    KASA VE STOK AFFI İMKANI

    Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.

    PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI GETİRİLECEK

    Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    "BELİRLİ TUTARIN ALTINDAKİ BORÇLARIN TAMAMININ SİLİNMESİ SÖZ KONUSU"

    Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANIR?

    Vergi borcu yapılandırma, devlete ödenmesi gereken ücret konusunda zorluk yaşayan kişiler ve kurumlar açısından önem teşkil eder. Söz konusu işlem sayesinde taksitler hâlinde borç ödemelerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Vergi borcu nedeniyle mahkeme süreci yaşamamak isteyen kişiler, yapılandırma yoluna gidebilir. Ayrıca mevcut borca uygulanan faiz cezasını ödememek için de vergi yapılandırması avantaj sağlar.
  • Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

    Vergi borcu yapılandırma avantajları ise şu şekilde sıralanır:

    - Mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar silinir.

    - Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı silinir.

    - Ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkar.

    - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabilir. 

    Devlete ödemekle yükümlü olduğu ücreti aksatmak istemeyen gerçek ve tüzel kişiler için yapılandırma işlemi önemli avantajlar sağlar. Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulabilmek adına da yapılandırmadan faydalanabilirsiniz. Bahsi geçen işlemin ardından ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi hâlinde ise faiz indirimi almaya hak kazanmak mümkündür. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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