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Hangi erkek tenisçi, olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın madalya kazanamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu soru izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte cevabı
Cevap: Sırp tenisçi Novak Djokovic altın madalya kazanamamıştır. 2008, 2012, 2016 yıllarında olimpiyat oyunlarında yarışmasına rağmen sadece 2008'de bronz madalya kazanmıştır.
NOVAK DJOKOVİC KİMDİR?
Novak Đoković, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 Avustralya Açık, 2011, 2015 Amerika Açık, ve 2011, 2014, 2015 Wimbledon 2016 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmıştır. Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçidir. 2008 Indian Wells şampiyonu. 2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biri. Ayrıca Novak Đoković 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştur. 2007 yılı onun için bir yükseliş yılı sayılabilir. En büyük atılımını Amerika Açık Tenis turnuvasındaki ikinciliğiyle yapmıştır. Bunun dışında 2007 yılında Roland Garros (Fransa Açık) ve Wimbledon turnuvalarında yükseldiği yarı finaller onu ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yarı finaller, finalde Rafael Nadal'ı 3-1 lik skorla mağlup ederek 2011 Wimbledon Şampiyonluğuna ulaşmasının ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. 2008 yılında Avustralya Açıknı Jo-Wilfred Tsonga'yı 4 sete yenerek kazanmıştır (Turnuva boyunca sadece bir set vermiştir). Böylece Grand Slam kazanan ilk sırp tenisçi olmuştur. Bundan sonra Indian Wells turnuvasını yine Sırp Ana Ivanovic ile kazanmıştır. 2008 yılında Roland Garros yarı finalinde Rafael Nadal'a ve Wimbledon 2. turunda Marat Safin'e 3-0 yenilerek taraftarlarını bir form düşüklüğü konusunda şüphelendirmiştir. Fakat 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarında James Blake'i sert kortta 2-0 yenince sert kortta ne kadar uzman olduğunu göstermiş ve taraftarlarını 2008 Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda başarılı olacağı konusunda umutlandırmıştır. Novak Đoković 2009 sezonuna Brisbane International turnuvasında, 1. turda aldığı Ernests Gulbis mağlubiyetiyle başlamıştır. Sonra katıldığı Sydney turnuvasında yarı finale kadar yükselmiş fakat bu turda da Jarkko Nieminen'e yenilmiştir.Avustralya Açık 2009 Turnuvasında ise çeyrek finale kadar 2 set vererek gelmiştir. Fakat çeyrek finalde Andy Roddick ile yaptığı maçta geçirdiği kramplat ve onu aşırı derecede rahatsız eden sıcak yüzünden 2-1 gerideyken(setlerde) maçtan çekilmiştir. Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Đoković, Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık sezona en iyi başlangıç rekorlarına yaklaşmıştı fakat Roland Garros Turnuvası yarı finalinde dünya 3 numarası ve en çok Grand Slam (tenis) kazanan efsane Roger Federer'e 3-1 kaybederek 44. maçında kaybetmiştir.[1] Daha sonra dünya 1 numarası olan Đoković 2012 Wimbledon'da yarı finalde Roger Federer'e kaybedene kadar 1. numarada kalmayı başarmış, Federer'e yenildikten sonra 2. sıraya gerilemiş ve tekrar 1. numaraya yükselmiştir.
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